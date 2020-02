Barbara Alberti eliminata?/ Presunta bestemmia: non si placano le polemiche sul web (Grande Fratello Vip)

Barbara Alberti sarà eliminata stasera?

La nomination la mette Barbara Alberti al ballottaggio ma è ritornata ad essere serena, anche se al Grande Fratello Vip 4 non sono mancate le sue lacrime. Dopo aver avuto un confronto/scontro con Adriana Volpe e con l’avvicinarsi della diretta, la scrittrice infatti ha avuto una crisi di pianto mentre si trovava da sola. Questo dopo aver letto una poesia dedicata a tutto il gruppo della Casa, un suo modo per ringraziare gli amici e contemporaneamente dire addio. Intanto la bufera non si placa sulla Alberti, per via di una frase detta in questi giorni. C’è chi è sicuro che abbia bestemmiato, cosa che, se fosse vera, richiederebbe la sua espulsione immediata. “La preside in**zzatissima chiama e dice ‘Lei ha bestemmiato’. ‘Io?’. ‘No, che ho detto? Dio bude***ne”, ha detto parlando con Serena Enardu e Pago. Di fronte all’espressione sorpresa dei due, la sceneggiatrice si è resa conto del proprio errore, tanto da esclamare “Oddio” e dare vita all’ennesima polemica sui social. Sul fronte Adriana Volpe invece ci sarebbe molto da dire. La Alberti ha vissuto a più riprese un’invettiva senza fine ai danni della conduttrice, con cui però ha fatto pace nel giro di pochi giorni. “Ho capito che da dentro c’è l’ipertrofia dell’ego”, ha detto alla Volpe, “nel senso che si ha una visione chiara di sè stessi e ci si concentra troppo sui difetti altrui. Non mi sto rimangiando tutto quello che ti ho detto, però c’è la perdita della coscienza di sè. E’ stata una notte molto brutta ma rivelatrice e mi sono svegliata con l’impulso di reinstaurare un rapporto diverso con te”. La Volpe, dopo averle manifestato il suo dolore, le ha chiesto alla fine un abbraccio e poi di creare la scultura di creta insieme. La scrittrice ha accettato il primo invito, mentre per il secondo ha preferito declinare.

Barbara Alberti, Grande Fratello Vip 4: i tre volti della scrittrice

Sono almeno tre i volti mostrati da Barbara Alberti durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4. Da un lato c’è la scrittrice, quel suo estro che spesso le fa fare discorsi importanti, profondi. Dall’altra invece c’è la donna sempre in guardia sulle persone che le si avvicinano, su possibili complotti nella Casa. E poi c’è Barbara, quella parte di sè sentimentale che parla d’amore passato e presente. In questi giorni infatti ha parlato del suo ex marito, con cui convive in modo ottimale, come due grandi amici. “Lui è il padre della mia letteratura”, ha svelato, “scriviamo insieme le sceneggiature. Dopo una grande passione si può essere parentali, sono stupita io stessa”. Secondo la Alberti, l’amore eterno non esiste. Soprattutto perchè fra lei e l’ex marito ci sono delle forti discrepanze. “Abbiamo caratteri diversi. Litighiamo anche noi, certe volte. Lui è spiritosissimo. E’ il padre dei miei figli. Nella vita è difficile incontrare una persona di cui ti fidi”, ha detto a Paola Di Benedetto. La ragazza di contro le ha chiesto come sia possibile rimanere al fianco della stessa persona per tutta la vita. Barbara quindi le ha spiegato che il segreto è “non attaccarsi ai ruoli. Amante, padre, madre, amici. Siamo tutte queste cose nello stesso tempo”. E poi c’è anche la diversità.

