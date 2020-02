BARBARA ALBERTI/ Il ritiro dal Grande Fratello Vip, farsa o necessità? (Verissimo)

Barbara Alberti ha fatto il suo debutto al Grande fratello Vip 4 in pompa magna e ha subito attirato le simpatie del pubblico italiano. Qualcosa però è andato storto lungo la strada e il percorso della scrittrice all’interno della Casa si è trasformato in veleno. Soprattutto quello riservato ai suoi nemici, spesso emersi in seguito a una grande amicizia. Ne sa qualcosa Antonella Elia, che ha avuto modo di confrontarsi con la sceneggiatrice durante la diretta di ieri sera: “Gioca divinamente, vincerà sicuramente. È una simulatrice naturale, lei è una vera artista completa”, ha detto la Alberti. “Barbara tu sei perfida”, ha risposto la showgirl, “poi bisogna sempre parlare con te per farti capire dove è la realtà. Quando ti ho abbracciato, c’era dell’affetto”.

BARBARA ALBERTI, LA SCELTA DI RITIRARSI DAL GF VIP

La Elia però non è stata l’unica a provare del livore nei confronti della scrittrice. Anche Adriana Volpe, a cui Barbara si è legata fin dai primi istanti, ha avuto diversi battibecchi con lei. Stessa sorte anche per Rita Rusic, che dopo essere entrata nella cerchia della penna argentata, è diventata la sua peggior nemica. Adesso la Alberti afferma di tifare per Serena Enardu: c’è da temere un nuovo voltafaccia? Barbara Alberti non ha vissuto bene le due nomination ricevute dai concorrenti del Grande Fratello Vip 4, anche se la prima tornata al televoto l’ha schivata per via di un malore. Messa di nuovo a confronto con l’affetto del pubblico, la scrittrice ha scelto di lasciare la Casa. Non è una novità, ma quali sono le sue vere motivazioni?

IL SOSPETTO DI SALVO VENEZIANO

Alcuni parlano di stress, legato proprio al meccanismo a eliminazione, altri invece parlano di strategia. La stessa Alberti in passato ha rivelato di preferire togliersi da una situazione scomoda per salvarsi la vita, come del resto ha fatto sempre anche nella sua carriera. Dove sta la verità? Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Barbara Alberti sarà ospite di Verissimo per parlare di quanto le è accaduto nella Casa e spiegare i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il gioco prima del tempo. “È solo una farsa”, tuona intanto Salvo Veneziano sui social, “tutto voleva tranne che ritirarsi. Fino alla fine hanno tutelato l’immagine della signora Alberti con questa farsa del ritiro, ‘In comune accordo'”. Secondo il pizzaiolo quindi ci sarebbe una specie di complotto fra gli autori e la sceneggiatrice.



