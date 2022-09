Barbara Alberti: “Mia madre aveva tantissime corna”/ “Ero gelosa, poi ho tradito io”

Barbara Alberti: “Mia madre aveva una marea di corna”

A Bellamà, programma condotto a Pierluigi Diaco che prevede un confronto tra generazioni, c’è anche Barbara Alberti, ospite fissa ogni martedì. Nella puntata del 20 settembre si parla di gelosia: arrivano all’opinionista domande da parte dei giovani e non solamente e lei ne approfitta per raccontare la sua esperienza.

La Alberti racconta: “Mia madre sospettava di tutto e infatti ha avuto tantissime corna. Aveva anche un investigatore privato. Il giorno in cui seppe che finalmente aveva le corna, era il più bello della sua vita. Lei che era sempre gelosa, quel giorno cantava. Il geloso vuole tutti che siano colpevoli e non vuole scoprire l’innocente. Quando l’investigatore le disse che era a Venezia con un amante, lei era diventata gentilissima. E finalmente aveva la preda. Ne ha parlato tutta la vita. Gli tirò un barattolo di pelati in testa! Spesso il geloso è una carogna e non vuole la tua libertà. Quando rovini la vita ad un altro con la gelosia, è meglio che te ne vai”.

Barbara Alberti: “Ho tradito”

La stessa Barbara Alberti rivela di essere stata gelosa e di aver tradito: “Io sono stata gelosissima. Avevo un ragazzo bellissimo, il più bello di tutti. Durante le manifestazioni di fine anni ’60 mi diceva ‘Stai vicino a me, così non ti menano’. Ero innamorata pazza, era bellissimo e originale, aveva tutte dietro. Lui capiva la mia gelosia, non si offendeva, mi rassicurava e mi faceva le carezze. E io mi rassicuravo. E quindi siamo andati avanti così e poi alla fine l’ho tradito io e me ne sono andata”. Probabilmente, la Alberti si riferiva all’ex marito Amedeo Pagani: tempo fa, infatti, ha rivelato di averlo tradito.

Parlando di amore eterno, invece, la Alberti racconta: “L’amore eterno secondo me esiste ed è una grandissima fortuna, come quelli che hanno una salute d’oro. Però accade e accade anche la cosa più bella: l’illusione che possa esserlo. Fino a quando non finisce, l’amore è eterno. Io da giovane mi sono fatta illudere e sono stata ingrata quando sono stata illusa. Tutti vorremmo trovare veramente questa corrispondenza”.











