Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri/ Pomeriggio d’amore in Sardegna tra baci e coccole

Barbara Berlusconi in vacanza con il compagno Lorenzo Guerrieri

Barbara Berlusconi ha scelto di trascorrere la prima estate senza papà Silvio a Villa Certosa, in Sardegna, con i fratelli Eleonora e Luigi, i compagni e i rispettivi figli. Barbara Berlusconi si trova così in Sardegna con il compagno Lorenzo Guerrieri e i figli. I due fanno coppia fissa dal 2013 e, ad oggi, sono sempre lui uniti e innamorati come documentano le foto esclusive pubblicate sul numero di Chi in edicola da mercoledì 2 agosto. La coppia ha trovato così il tempo per ritagliarsi un pomeriggio d’amore da trascorrere senza i bambini.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri hanno così scelto di fare un giro in barca e si sono ritagliati un momento di intimità sulla spiaggia di Liscia di Vacca dove sono state scattate pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri innamorati come il primo giorno

Stanno insieme da dieci anni, vivono una relazione stabile e matura, ma nelle foto di Chi, Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri sembrano due giovani innamorati che stanno trascorrendo la prima estate insieme. Baci, abbracci, sorrisi e coccole nello splendido mare della Sardegna per la coppia che sta vivendo un’estate particolare, la prima senza papà Silvio e che Barbara ha scelto comunque di trascorrere in quelli che sono stati i luoghi delle sue estati sin da quando era una bambina.

Accanto al compagno Lorenzo appare serena e rilassata godendosi le sue attenzioni, ma anche il sole e la spiaggia sarda. Un pomeriggio in barca da soli, dunque, per la figlia di Silvio Berlusconi e il compagno per festeggiare il compleanno di lei che lo scorso 30 luglio ha compiuto 39 anni.

