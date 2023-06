Barbara Berlusconi, chi è la figlia di Silvio e Veronica Lario/ Pato, il Milan, 5 figli e il compagno Lorenzo

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri; dalla nascita del quinto figlio Ettore Quinto al viaggio in famiglia

Dal mondo dell’imprenditoria al contesto aziendale, Barbara Berlusconi ha dimostrato negli anni come sia stata in grado di mettere in gioco tutte le sue potenzialità a prescindere dall’influenza paterna. C’era anche lei questa mattina al capezzale del papà dopo la notizia dell’aggravamento delle condizioni di salute al San Raffaele di Milano: a Barbara e agli altri 4 fratelli vanno le condoglianze di tutta la redazione del “Sussidiario” per la morte del Cavaliere.

Sicuramente, suo padre Silvio Berlusconi sarà stato un mentore d’eccezione, ma il suo ruolo di membro nel consiglio di amministrazione Fininvest oltre ad altri impegni dimostrano quanto buona parte dei suoi obiettivi siano frutto delle sue capacità. Barbara Berlusconi, a dispetto della notorietà, ha sempre mantenuto un profilo basso dal punto di vista mediatico ma alcune dinamiche sentimentali e non sono comunque stata più volte oggetto di curiosità. Tra le ultime novità spicca la “presentazione” del suo ultimo figlio – il quinto – con il contributo del settimanale Chi. Tra le pagine della rivista la dirigente si è mostrata in tutta la sua felicità in compagnia del piccolo Ettore Quinto, chiaramente con la complicità del suo compagno Lorenzo Guerrieri. Nel passato si ricorda la relazione con l’attaccante del Milan Pato quando Barbara Berlusconi era anche vicepresidente della società rossonera.

Barbara Berlusconi, festa di compleanno a Sankt Moritz per il nipote Riccardo

Le immagini di Barbara Berlusconi – pubblicate dal settimanale Chi – in compagnia del compagno Lorenzo Guerrieri e del suo quintogenito Ettore Quinto raccontano anche un vera e propria riunione di famiglia. Insieme hanno infatti condiviso qualche giorno di relax tra le cime innevate di Sankt Moritz – il tutto lo scorso mese di febbraio – con la partecipazione della mamma, Veronica Lario e di sua sorella Eleonora con figli annessi. Sfruttando la corposa partecipazione familiare, insieme hanno festeggiato il decimo compleanno del piccolo Riccardo, figlio di Eleonora e Guy Binns.

Dal fine settimana in famiglia dello scorso mese di gennaio – con tanto di festeggiamenti per il piccolo Riccardo – si evince anche un altro dettaglio importante. La relazione tra Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri sembra infatti viaggiare su binari felici, soprattutto dopo la nascita del piccolo Ettore. I due sono legati da oltre 10 anni, precisamente dal 2013 e l’ultimo arrivato è dunque il terzo figlio della coppia. Gli altri due bambini di Barbara Berlusconi – Alessandro ed Edoardo – sono nati dalla precedente relazione con Giorgio Valaguzza.











