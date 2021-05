Barbara Berlusconi incinta del quinto figlio/ Lorenzo Guerrieri ancora papà

Barbara Berlusconi è incinta del quinto figlio. La figlia di Silvio Berlusconi diventerà mamma per la quinta volta. Dopo le varie indiscrezioni sulla gravidanza, a confermare l’arrivo del quinto bambino è stata la stessa Barbara. Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una splendida foto di famiglia in cui, bellissima, circondata dai suoi uomini, annuncia la nuova gravidanza non nascondendo un sogno. “La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”, ha scritto la figlia di Berlusconi e Veronica Lario. Barbara Berlusconi aspetta così il terzo figlio dal compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare, da cui ha avuto il terzo e il quarto figlio Leone (nel 2016) e Francesco (nel 2018). Prima ancora, la figlia di Berlusconi era diventata mamma di Alessandro (nel 2007) ed Edoardo (nel 2009), nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza.

La dedica di Barbara Berlusconi al compagno Lorenzo Guerrieri

Dopo la relazione con Giorgio Valaguzza, padre dei primi due figli e dopo la storia con l’ex calciatore del Milan, Pato, Barbara Berlusconi ha ritrovato l’amore con Lorenzo Guerrieri con cui ha allargato la famiglia con Leone e Francesco. Ora che è incinta del quinto figlio, Barbara sogna una bambina. Nel frattempo, in occasione del compleanno, ha dedicato al compagno delle parole ricche d’amore. “All’uomo che amo di più e al più fantastico dei papà tantissimi auguri!!!“, ha scritto pubblicando una serie di foto in cui mostra il compagno Lorenzo immerso nel suo ruolo di padre. In casa Berlusconi-Guerrieri, dunque, arriverà una piccola principessa?

