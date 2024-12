Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo: “Non avrei mai immaginato questo”

La coppia amatissima dal pubblico formata da Andreas Muller e Veronica Peparini si è raccontata a Verissimo su Canale Cinque nel salotto di Silvia Toffanin, i due hanno parlato della loro storia, dell’amore che li unisce e delle figlie Ginevra e Penelope:

“Nella coppia litighiamo, a volte serve anche quello, non mi sarei mai aspettato tutto questo nella vita, l’amore scatta per interesse, il colpo di fulmine, perché ti piace una persona, ma non immagini di poter realizzare così tanto, non è mai scontato che una coppia riesca a durare nel tempo, ne abbiamo superate tante, sono felice”. Nell’ultimo anno Andreas Muller è stato colpito da due lutti: “E’ morta mia zia e mia nonna, però sto maturando, si cresce e si migliora. Io sono uno testardo, quando abbiamo finito un lavoro che stavamo facendo stavamo rientrando a casa ed era il primo ottobre, volevo passare in Calabria e presentare le mie figlie a mia nonna, quella è stata l’unica volta in cui le ha viste.

Andreas Muller e Veronica Peparini ricordano La Talpa

Nella puntata odierna di Verissimo la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini ha fatto un leggero salto nel tempo, rievocando anche i momenti trascorsi a La Talpa, dove è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio per la coppia

“Siamo partiti per fare un’esperienza e un gioco, abbiamo avuto modo di stare insieme tanto tempo, più di quanto si faccia a casa, mi sono sentito di farle la proposta, per noi il sogno più grande era quello di riuscire a diventare genitori, mi sono sentito di fare questa cosa perché pensavo potesse farle piacere diventare mia moglie”. Veronica Peparini poi ha rivelato: “La sera stessa della proposta ci hanno eliminati, ho vissuto tutte emozioni troppo diverse e mi rodeva un po’ essere uscita”. Sul futuro delle figlie, Andreas Muller ha svelato: “Spero non vogliano fare le ballerine, poi sono pronto ad assecondarle”

