Barbara Bonansea/ La bomber azzurra prestata alla musica per beneficenza

Serata speciale su Rai 1 con l’evento di beneficenza in favore della Croce Rossa Italia intitolato Non mollare mai – Storie tricolori, cui prenderà parte tra gli ospiti anche Barbara Bonansea, calciatrice della nazionale italiana e centrocampista della Juventus Women. La giocatrice, dalle spiccate doti offensive, che abbiamo apprezzato grandemente agli ultimi Mondiali di calcio femminile nell’estate del 2019 dunque sarà di nuovo sotto ai riflettori, per raccontare delle sue imprese che ci hanno fatto gioire, ma pure della sua storia personale, fatta di grandi ostacoli e pregiudizi superati e di battaglie che ancora la vedono protagonista, come tutto il movimento calcistico femminile. E certo di grandi storie oggi Barbara Bonansea ne avrà da raccontare, specie legate al pallone, passione che è diventata professione (anche se in Italia il calcio femminile è ancora inserito nel quadro del dilettantismo) e che l’ha portata a ottenere e regalaci grandi glorie. Dagli inizi a Torino, fino al passaggio al Brescia e all’approdo alla Juventus Women, alle vittorie di 4 scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane: senza dimenticare le belle imprese che Barbara Bonansea ci ha regalato con la maglia azzurra, e che a settembre certo la rivedrà protagonista, nel torneo di qualificazione agli Europei di calcio femminile del 2022.

BARBARA BONANSEA: L’INIZIATIVA “LO STADIO NEL CASSETTO”

Ma oltre alle glorie in campo Barbara Bonansea anche in questo duro periodo per tutti dato l’esplodere della pandemia da coronavirus, si è messa in luce come esempio più che positivo per le giovani generazioni e non solo. Oltre alle tante iniziative sociali che già in precedenza l’hanno vista protagonista, la calciatrice della Juventus Women ha pure collaborato alla splendida iniziativa de “Lo stadio in un cassetto”, insieme ad altro 20 campioni e campionesse del calcio. Parliamo infatti dell’iniziativa sponsorizzata dalla Lega Serie A , de “Lo stadio in un cassetto”, brano pubblicato solo pochi giorni fa e scritto da Giulia Anania e Marta Venturini, e presentato da Warner Chappell Musica Italia e Apollo Records e che è stato cantato dai campioni del calcio, Barbara Bonansea inclusa. Una bella canzone che ha pure un’obbiettivo importantissimo, quello di raccogliere fondi che saranno destinati al fondo “Sempre con voi” creato dalla Protezione Civile per il sostegno ai familiari dei medici e del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta contro il coronavirus. Un’iniziativa importantissima, a cui la stessa bomber della nazionale italiana ha prestato la voce, assieme a Alessandro Florenzi, Elena Linari e pure l’ex giocatore dell’Inter Samuel Eto’o.



