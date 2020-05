Coronavirus Nazionali/ Mancini rivede l’Italia solo in autunno: Azzurre a settembre

Pubblicità

Ma dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, non è chiaramente solo il calcio di club, Serie A in primis che attende di ripartire: pure le nazionali sono in attesa di conoscere il proprio destino. Come pure l’allenatore della nostra Italia Roberto Mancini, il quale pure, come ci ricorda la Gazzetta dello sport, potrebbe davvero non rivedere a breve la propria formazione. Dall’ultima partita disputata il 18 novembre contro l’Armenia (vinta per 9-1) infatti potrebbe passare quasi un anno prima che il ct possa rivedere i propri giocatori: al momento infatti la UEFA non ha ancor ufficializzato alcunché ma è chiaro che prima dell’autunno anche inoltrato non sarà possibile avere spazio per le sfide delle nazionali. Il piano infatti a momento prevedrebbe la disputa di due partite per la Nations League a settembre, altre due a ottobre con un’amichevole e le ultime a novembre: i confronti con Inghilterra e Germania, saltati a fine marzo dovrebbero dunque trovare posto in questa parte del calendario. Il progetto però per il momento è solo vagamente ipotizzato (e anzi si parla di nuovo slittamento delle date) e Roberto Mancini attende di vederci chiaro, in attesa che pure si decidano le ripartenze dei campionati nazionali (e il ct possa dunque fare i conti delle condizioni fisiche e mentali in cui rivedrà i propri selezionati tra qualche mese).

LE AZZURRE IN CAMPO A SETTEMBRE CONTRO ISRAELE

Ma se per gli uomini ancora non si conosce nulla, invece la UEFA ha ufficializzato le date per la parte del calendario femminile delle nazionali, diramando le nuove date per le qualificazioni all’Europeo del 2022 (che è stato spostato all’anno prossimo già lo scorso 23 aprile). Di fatto dunque le azzurre di Milena Bertolini, già capoliste, sanno già quando torneranno in campo, ovvero il prossimo 17 settembre, quando sfideranno in casa Israele (sfida prevista il 10 aprile scorso) per il gruppo di qualificazione B: di fila le nostre beniamine saranno in casa della Bosnia Erzegovina il 22 settembre. Gli ultimi due incontri previsti nel girone, entrambi contro la Danimarca si svolgeranno invece il 27 ottobre in casa e il 1 dicembre, in trasferta. Sarà dunque un bel cammino per la nostra nazionale fino al prossimo europeo inglese, che è stato fatto slittare dal 6 al 31 luglio 2022. Ricordiamo che solo la prima in classifica si qualificherà drittamente al torneo, mentre tre pass saranno disponibili per le migliori seconde classificate: le altre si giocheranno i play off. E’ però obbiettivo dell’Italia quella di staccare subito il biglietto per la Gran Bretagna, ma vi è grande ottimismo.



