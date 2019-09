Barbara Bouchet/ “35 anni di amore con Gigi Borghese, mi ha sempre assecondato”

Barbara Bouchet è un altro dei molti artisti che stanno ricevendo una pensione davvero minima, nonostante la lunga carriera e i contributi versati in passato. Oggi la nota attrice francese è stata ospite degli studi di Rai Uno presso il programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, proprio per parlare dell’argomento: “I giovani si devono rendere conto che le cose non vengono in automatico. Quando sono andata a riscuotere ho scoperto che c’era ben poco. Ma non sto facendo la fame, come l’ha messa giù la giornalista, io ho tanto lavoro, quest’anno devo fare tre film”. Si entra quindi nel discorso “amore”: “Ho fatto rinunce per amore in passato, l’amore è la cosa più importante, tutto il resto è noia. Se uno si sente bene nel fare le rinunce è giusto che le si faccia”. E a proposito di amore, come non parlare dell’ex Gigi Borghese: “Sono stata con lui 35 anni, era molto geloso all’inizio, poi abbiamo discusso e lui non ha mai fatto più il gelosone. Il matrimonio ha retto anche per questo perché non ha mai messo i paletti, mi ha assecondato in tutto”.

BARBARA BOUCHET A STORIE ITALIANE

Barbara parla anche dei suoi due figli, Alessandro (Borghese il noto chef e personaggio tv) e Max: “Il primo è estroverso totalmente come suo padre, ha la simpatia del napoletano, mentre Max è molto introverso, timido e chiuso, due personalità totalmente diverse ma si vogliono molto bene. Lavorano assieme al ristorante”. Barbara è stata una delle promotrici della vita sana e dell’attività fisica, e realizzò negli anni passati una serie di videocassette per fare appunto gli esercizi fisici, una moda dei tempi andati tipicamente made in Usa: “Mi piaceva la salute, il benessere, la palestra, e quindi mi sono inventata la prima palestra televisiva”.

