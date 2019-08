Barbara Bouchet/ “Ho fatto soffrire mio padre. Quando mio figlio Alessandro…”

Bellissima, in splendida forma a due giorni dal suo compeanno, Barbara Bouchet apre i cassetti della sua vita raccontando i dettagli del suo privato. Elegante e raffinata, Barbara Bouchet, ai microfoni di Pierluigi Diaco nella puntata di Io e Te del 13 agosto, prima di aprire il suo cuore, ringrazia l’Italia per il grande amore che le ha sempre dimostrato. “Quando sono arrivata in Italia, mi sono innamorata subito di questo paese. All’epoca non mi sono resa conto del successo perchè questo è il mio lavoro. Essendo arrivata a 75 anni che compirò tra due giorni e ne sono fiera, mi rendo conto quando questo paese mi abbia voluto bene perchè ovunque io vada mi fanno i complimenti, soprattutto le donne”, racconta la splendida attrice.

BARBARA BOUCHET: “SONO ANDATA VIA DI CASA A 15 ANNI, MIO PADRE HA SOFFERTO MOLTO”

Barbara Bouchet ha sentito il sacro fuoco del mondo dello spettacolo sin da quando era giovanissima. Un amore per l’arte che le ha trasmesso il padre che, da fotografo, ha immortalato spesso la sua bellezza al punto che quando la figlia ha deciso di fare l’attrice si è pentito di averle trasmesso la voglia di mettersi in mostra e sfoggiare la sua bellezza. “Mio padre era un fotografo e da piccola mi faceva tante foto e quando a 15 anni ho deciso di alsciare casa per diventare un’attrice, si è pentito di avermi fotografata”, spiega l’attrice. “Quando mio figlio Alessandro (Borghese ndr) ha compiuto 15 anni, io ho pensato al dispiacere che ho dato a mio padre quando decisi di lasciare casa perchè a 15 anni non sei pronta ad affrontare il mondo che ti circonda. Mio padre per tanto tempo non voleva sentirmi perchè ha sofferto tantissimo. Poi abbiamo fatto pace, però aveva ragione anche se mi è andata bene”, confessa. Rapporto diverso, invece, con la madre: “Mamma è stata più una sorella che una mamma. Mamma faceva i figli, dopo un anno li passava a me e io ho fatto un po’ da mamma a tutti i miei fratelli” – dichiara la Bouchet che poi svela – “A ottobre ho perso la mia sorellina purtroppo. Noi vivevamo in simbiosi”, conclude.

