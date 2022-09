Barbara Bouchet, dramma della pensione di 500 euro/ “Lavoro perché amo il mio lavoro”

Barbara Bouchet: pensione minima per l’attrice

sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 29 settembre, di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14.00 su Rai 1. Barbara Bouchet, nata Barbara Gutscher, è stata una delle attrici più apprezzate della commedia sexy italiana degli anni Settanta. Tra i suoi ruoli ricordiamo Miss Moneypenny in “James Bond 007 – Casino Royale”, Kelinda in “Star Trek: Con qualsiasi altro nome”, Patrizia in “Non si sevizia un paperino” e Mrs. Schermerhorn in “Gangs of New York”.

Qualche anno fa, in un’intervista a Spy l’attrice ha raccontato di percepire una pensione di 511 euro al mese: “L’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi, ma pazienza, ormai non c’era più niente da fare”. E ha aggiunto: “Tanti di quei produttori, che non mi avevano versato i contributi, erano già morti. Ma a farmi da parte non ci penso, in pensione ci andrò solo quando volerò in cielo. Finché c’è linfa nelle mie vene, io continuerò a lavorare”.

Barbara Bouchet: “Lavoro perché amo il mio lavoro”

Pochi giorno dopo, Barbara Bouchet ha smentito la notizia secondo la quale lei vivrebbe con 511 euro di pensione ed è quindi costretta a continuare a lavorare: “È vero che percepisco questi soldi ma non ho mai detto che devo lavorare per sopravvivere. Non vivo solo con quella. Io lavoro perché amo il mio lavoro”, ha detto l’attrice a Domenica In. Negli ultimi anni Barbara Bouchet ha recitato in “Metti la nonna in freezer” con Fabio De Luigi e Miriam Leone, “Toto Toto” di Checco Zalone e “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi. Questa estate ha lavorato a un film in arrivo (“Diabolik 3” dei Manetti Bros., che uscirà a Natale) e fatto una comparsata ai fornelli di “Celebrity Chef”, ospite del figlio Alessandro Borghese.

