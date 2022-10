Barbara Bouchet, malore in diretta tv/ “Non sento le dita, non so cosa sia…”

Barbara Bouchet è stata colta da un malore mentre si accingeva a entrare nello studio televisivo del programma di Rai Due “Bella Ma’”, condotto da Pierluigi Diaco e andato in onda nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre 2022. A rivelare il retroscena è stato lo stesso presentatore, il quale, dopo avere accolto la sua ospite e averla fatta accomodare, con tanto di baciamano, si è rivolto a lei, dicendole: “Io e te non siamo ipocriti e diciamo sempre la verità al nostro pubblico. So che dietro le quinte non ti sei sentita tanto bene, non stai ancora bene…”. A quel punto, l’attrice ha confermato il suo stato di malessere…

Barbara Bouchet: "Amore? Sto bene da sola"/ "Non sono snob, chi lo dice è bugiardo"

BARBARA BOUCHET, MALORE IN TV: “NON SENTO LE DITA”

Guardando negli occhi Pierluigi Diaco, Barbara Bouchet ha confermato il malore che la stava colpendo in quei minuti: “Non mi sono sentita bene per niente, non sento le dita, non so cosa sia successo, però sono qua – ha asserito la donna –. Non sarò briosa come al solito, ma farò del mio meglio”. Il conduttore, a quel punto, con gentilezza le ha domandato se preferisse fermarsi e rimandare l’intervista a data da destinarsi, ma Bouchet ha immediatamente replicato: “Ora sono qua e rimango, sono venuta apposta”. Fortunatamente, la chiacchierata si è svolta senza intoppi e la protagonista di numerosi film di successo sembrava stare meglio.

LEGGI ANCHE:

Barbara Bouchet, ex fidanzati/ "Steve McQueen e Omar Sharif? Non funzionò perché…"ALESSANDRO E MASSIMILIANO BORGHESE, CHI SONO FIGLI BARBARA BOUCHET/ "Non immaginavo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA