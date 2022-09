Valeria Marini: “La fede? Mi aiuta nei momenti difficili”/ Poi la sorpresa di Diaco…

Valeria Marini e la fede

Valeria Marini si racconta con sincerità nel salotto di Pierluigi Diaco nel corso della puntata del 13 settembre del programma “Ciao Ma’” in onda su Raidue. “A me piace condividere come le emozioni, i successi, ma anche i dolori“, confessa la showgirl. “La cosa che mi colpisce di te è che ogni volta che ci vediamo di domenica, tu vai a messa”, osserva Diaco. “Sì vado ogni domenica. Quando non ci riesco poi mi confesso e a messa prego sempre per gli altri. La fede è luce e pregare mi dà tantissimo equilibrio”, ammette la showgirl.

Continuando a parlare di fede, Diaco chiede alla showgirl se ci sia mai stato un momento nella sua vita in cui si sia sentita abbandonata da Dio. “Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato di essere stata abbandonata da Dio. La fede è stata la mia ancora di salvezza nei momenti difficili, ma Dio non abbandona mai”, dice ancora la showgirl.

Valeria Marini e la sorpresa in studio

Valeria Marini, poi, è la protagonista della sfida con i ragazzi della generazione Z. “Sai che tra i ragazzi c’è Diego che collabora con te?”, chiede Pierluigi Diaco. “Sì lo so“, risponde la showgirl. “Ho apprezzato tantissimo che tu al provino non me l’abbia detto”, ha aggiunto Diaco. “Pur non conoscendoti, ho imparato a farlo”, risponde il ragazzo spiegando il motivo per cui non ha detto di collaborare con Valeria.

“Ma com’è lavorare con Valeria?“, chiede ancora Diaco. “Oltre ad avere la direzione di due locali, seguo i suoi canali social. E’ una cosa che faccio da poco, ma Valeria ci tiene molto ad avere la propria personalità”, spiega Diego.

