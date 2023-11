Barbara De Santi e Marco, passione a Uomini e Donne/ Lei seduce interpretando Ghost, poi il bacio e…

Barbara De santi super seducente a Uomini e donne

Barbara De Santi spiazza tutti durante la sfilata femminile di Uomini e Donne dedicata alla seduzione. Nel video di presentazione, Barbara spiega di considerarsi una donna bella e intelligente, ma poco seducente. “Non so cosa sia la seduzione, ma ci provo”, spiega Barbara che, poi, si presenta in passerella con una camicia bianca che le lascia scoperte le gambe e a piedi nudi. Con la colonna sonora di Ghost, Barbara sfila per poi avvicinarsi al parterre maschile scegliendo un cavaliere per interpretare la famosa scena in cui i protagonisti demi Moore e Patrick Swayze davano forma ad un vaso.

Marco accetta l’invito di Barbara e si presta totalmente alla causa togliendo la camicia e dando il via ad un momento passionale che stupisce tutti i presenti in studio.

Bacio in studio tra Barbara e Marco

Tra Barbara De Santi e Marco ci sono state delle incomprensioni, ma durante il momento della sfilata, i due danno vita ad un momento passionale con le mani che si sfiorano e i visi che sono molto vicini. Tra i due, inoltre, arriva anche un bacio a stampo con cui si conclude la performance di Barbara che porta così a casa voti altissimi tra cui proprio il 10 di Marco.

Un momento particolarmente apprezzato anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il web, invece, di fronte al feeling tra i due, si chiede se tra Barbara e Marco possa nascere, in futuro, un rapporto più importante rispetto a quello amichevole.











