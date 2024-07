Il primo marito di Barbara De Rossi è stato l’operatore di macchina Andrea Busiri Vici, ma il loro matrimonio è durato molto poco, soltanto due anni. È noto che la coppia divorziò a causa di un tradimento da parte dell’uomo e a confermarlo è stata l’attrice stessa a Monica Setta nel corso di una puntata di Storie di donne al bivio di cui è stata protagonista. “Ho scoperto che era infedele e non ho retto, mi aveva tradito con una persona del mondo dello spettacolo. Non posso dire chi era, dico soltanto che era un’attrice ma non quelle di cui si è fatto il nome nel tempo”, ha spiegato.

La conduttrice ha provato a convincerla a svelare il segreto, dato che ormai sono trascorsi diversi anni, ma senza successo. “Non dirò mai chi era quella donna, non ho più parlato con lei. L’ho scoperto perché me l’hanno detto degli amici. L’ho lasciato immediatamente. Lui non è mai tornato indietro e neanche io, non perdono un tradimento. Ho una concezione antica dell’amore, ho un forte senso di fedeltà. Io non ho mai tradito. Se potessi tornare indietro, non mi risposerei con Andrea”.

Barbara De Rossi, il secondo matrimonio dopo la rottura con Andrea Busiri Vici

A cinque anni di distanza dal divorzio con Andrea Busiri Vici, Barbara De Rossi ha sposato il secondo marito Branko Tesanovic, ballerino e coreografo serbo. Non rinnega invece questo matrimonio, anche perché da questo ha avuto la figlia Martina. “È stato un amore importante, che si è concluso perché siamo diventati come fratelli. L’aspetto sessuale si era esaurito, non so perché. È una molla che per me deve esserci sempre”, ha spiegato.

I due comunque sono ancora uniti dall’amore per la figlia, con cui l’attrice ha un legame molto forte. “Quando hai un amore grande, rinunci al lavoro. Io l’ho fatto per mia figlia Martina, ho voluto esserci fino a quando era abbastanza cresciuta. È stata una scelta importante. Quando era piccola la portavo sul set e lei si stupiva, perché mi conosceva soltanto come mamma e non pensava potessi essere anche attrice. Adesso che ha 28 anni mi chiama rospetta, mi prende in giro. Non ho mai pensato di avere un altro figlio. La maternità è stata molto impegnativa, mi sono sempre concentrata su di lei”, ha concluso.