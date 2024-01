Barbara Divita, com’è morta la moglie di Maurizio Mattioli, chi è la figlia Francesca/ Lui: “Incidente grave”

Barbara Divita, chi era la moglie morta di Maurizio Mattioli: “Dopo l’incidente mi è crollato il mondo addosso”

Maurizio Mattioli sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona. Caterina Balivo inizierà la settimana intervistandolo insieme all’attuale moglie Simonetta Benincasa. Nella vita dell’attore, però, c’è un grandissimo dolore che mai si assopirà: la morte della moglie Barbara Divita, in seguito ad un terribile incidente stradale. Mattioli e Barbara Divita si erano conosciuti nel 1977, non hanno avuto figli insieme ed hanno vissuto una grande storia d’amore che ha subìto un bruttissimo colpo nel 2007 quando la donna è rimasta vittima di un terribile e gravissimo incidente stradale.

Com’è morta la moglie di Maurizio Mattioli Barbara Divita l’ha raccontato lo stesso attore in diverse interviste, come ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: “L’ho mandata dappertutto, non c’è stata niente da fare. La cosa più brutta è vedere la persona che ami che soffre e non poter far nulla, anche con i soldi in tasca. Soffri peggio di lei, finché lei un giorno, guardandomi, mi disse ‘Non ce la faccio più a stare così’ e capii che stava per andarsene. Qualche tempo dopo infatti è morta”.

Barbara Divita e Francesca Mattioli, chi sono moglie morta e figlia di Maurizio Mattioli

La moglie di Maurizio Mattioli, Barbara Divita ha avuto un gravissimo incidente nel 2007, immediatamente soccorso ed operata d’urgenza è rimasta paralizzata fino alla morte avvenuta nel 2014. Per l’attore è stato un durissimo colpo prima il lunghissimo calvario accanto alla moglie sofferente e senza nessuna possibilità di miglioramenti e poi la morte tanto che per anni ha sofferto di depressione. A ridargli in parte la forza e la gioia di vivere è stato l’incontro con Simonetta Benincasa.

Maurizio Mattioli ha anche una figlia Francesca Mattioli sulla quale si sa molto poco solo che è nata nel 1974, ha dunque 50 anni da una precedente relazioni. Il rapporto padre e figlia è ottimo anche se la donna è molto riservata e non ama per nulla apparire, sui profili social dell’attore di sono alcune foto.











