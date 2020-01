Barbara D’Urso, chi è l’ex marito Michele Carfora/ Dall’addio alla lotta in tribunale

Barbara D’urso è ospite di questa prima puntata dell’anno di Verissimo. Nello studio si parla di amore che, al momento, pare non esserci nella vita della conduttrice. In passato però la conduttrice ha avuto grandi amori, uno di questi è l’ex marito Michele Carfora. Per chi non lo sapesse è stato un famoso ballerino che ora fa attore teatrale. Barbara e Michele sono stati sposati per soli quattro anni, ossia dal 2002 al 2006. Dodici anni più grande della D’Urso, Michele è stato l’unico marito della conduttrice.

Barbara D’Urso e la rottura col marito Michele Carfora

Dopo il divorzio ci sono però state parecchie tensioni tra i due, soprattutto perché l’ex danzatore ha accusato Carmelita del mancato versamento di circa 40 mila euro di alimenti arretrati. Una vicenda che ha costretto i due ad incontrarsi in Tribunale per risolvere questa spinosa vicenda. Il matrimonio con Carfora è arrivato dopo la rottura col produttore cinematografico Mauro Berardi, dal quale la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha avuto due figli, Giammauro ed Emanuele.

