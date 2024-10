Barbara D’Urso: futuro in Rai?

La presenza di Barbara D’Urso come ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2024 ha soddisfatto i vertici Rai che starebbero pensando di portarla ufficialmente in azienda nella prossima stagione televisiva. Lontana dalla tv da un anno, dopo l’addio a Mediaset, la D’Urso non ha più trovato il progetto giusto per tornare sul piccolo schermo. Nel corso degli ultimi dodici mesi ha dedicato le proprie energie ad altri progetti trascorrendo la maggior parte del tempo con famiglia e amici. Tuttavia, Barbara non esclude di poter tornare a condurre come ha confessato proprio a Ballando con le stelle e il suo futuro potrebbe essere in Rai.

Dopo il divorzio da Mediaset, il nome della D’Urso è stato accostato più volte alla Rai: alcuni rumors la consideravano la candidata ideale per sostituire Mara Venier alla conduzione di Domenica In qualora avesse deciso di lasciare la trasmissione ed altri la consideravano concorrente di Ballando con le stelle. Nessuna delle due ipotesi è stata poi concretizzata, ma a quanto pare, il suo ritorno potrebbe essere davvero in Rai.

Barbara D’Urso: rumors sulla trasmissione che potrebbe condurre in Rai

“Soddisfazione dei vertici. – riporta Bubino Blog – Target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), nel centro Italia (28%) oltre che sud e isole (25%)”. Ma la serata a Ballando potrebbe essere solo un primo passo per un ritorno di Barbara in Rai, c’è infatti chi parla di una trattativa per dei programmi nel 2025″.

Secondo quanto rivelato la settimana scorsa da Dagospia, la D’Urso, in Rai, potrebbe condurre un programma in prima serata per quattro puntate e forse anche un daytime. Le voci su un arrivo della D’Urso in Rai stanno diventando sempre più insistenti e a riportarle è anche il settimanale Oggi. Inoltre, secondo quanto faceva sapere lo scorso marzo Davide Maggio, la D’Urso potrebbe condurre un programma nello stile di Carramba che Sorpresa.

