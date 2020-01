Barbara D’Urso “Da Fiorello vai, da me no!”/ Silvia Toffanin: “Lì era divertente”

Barbara D’urso è la grande protagonista di questa nuova puntata di Verissimo, che apre ufficialmente il nuovo anno dello show di Silvia Toffanin. Proprio lei deve però fare i conti con la “gridata” della sua ospite che le fa pesare il fatto di non essere mai stata sua ospite per una D’Urso-intervista. Carmelita non si lascia sfuggire l’occasione per ammonire, seppur simpaticamente, la collega, facendole notare che invece in altre trasmissione, che neppure sono della Mediaset, invece è andata.

Barbara D’Urso ammonisce la Toffanin, lei fa una gaffe!

Il riferimento è chiaramente a “Viva Raiplay”, la trasmissione condotta da Fiorello che solo poche settimane fa ha proprio ospitato la compagna di Piersilvio Berlusconi.”Da Fiorello sei andato, da me invece no!” fa notare allora Barbara, mentre la Toffanin cerca di parare il colpo e giustificarsi “Ma quella è stata una cosa simpatica”. Dichiarazione, quest’ultima, che finisce per l’essere una gaffe. Infatti la D’Urso risponde a tono: “Perché da me cos’è?” Gelo in studio, poi Silvia decide di passare oltre.

