Verissimo, Alessandra Martinez in difficoltà con Silvia Toffanin: “Malattia di mia mamma? Non voglio parlarne per delicatezza con te”

L’ultima ospite della puntata di oggi di Verissimo è stata Alessandra Martinez, attrice, ballerina e conduttrice che da anni vive tra l’Italia e la Francia. Tuttavia durante la chiacchierata con Silvia Toffanin c’è stato un momento di imbarazzo. Andando con ordine, la conduttrice ha chiesto alla sua ospite il suo rapporto con la Fede ritrovato solo negli ultimi anni ma sull’argomento Alessandra Martinez è apparsa molto in difficoltà: “Io ho una fede molto forte ma è recente…sono stata battezzata da piccola ma non avevo fatto la prima Comunione e quindi questo è avvenuto proprio di recente ma non so se ne voglio parlare qui e adesso.”

Davanti ad una perplessa Silvia Toffanin, Alessandra Martinez ha continuato: “Non voglio parlarne un po’ per delicatezza nei tuoi confronti perché si tratta…vabbè lo dico spero che è successo che mia mamma ha avuto un cancro per quello non volevo parlarne davanti a te perché so che è stato un momento molto doloroso per te e lo posso capire.” Dopo l’iniziale imbarazzo l’attrice e ballerina ha parlato della malattia della madre: “Mia mamma ha dovuto ha subìto una chemioterapia e quando succedono queste cose drammatiche nella tua vita inizi a riflettere e inizia a capire proprio dove sta l’essenziale.” La mamma di Alessandra Martinez adesso sta bene, è guarita dal tumore e continua le cure per evitare recidive.

Alessandra Martinez ha avuto delle perplessità sul raccontare la malattia e la guarigione della mamma a Silvia Toffanin a causa del grave lutto che ha colpito quest’ultima di recente. La conduttrice di Verissimo infatti pochi anni fa ha perso la mamma proprio a causa di un tumore. La mamma di Silvia Toffanin, Gemma, è morta il 29 ottobre 2020 dopo aver lottato per anni contro una forma particolarmente aggressiva di tumore. Ha lasciato il marito, Silvia e l’altra figlia più piccola, Daiana. Pochi giorni dopo la morte della mamma, la conduttrice l’ha ricordata commossa in lacrime: “Ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi, mi stia guardando. Posso solo dire… Mamma, ti amo!”.