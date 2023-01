Barbara D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme?/ La conduttrice rompe il silenzio: “Nel mio cuore c’è…”

Barbara D’Urso e Flavio Briatore, flirt in corso? La risposta della conduttrice al gossip

Flirt in atto tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore? Il gossip circola ormai da settimane tra indiscrezioni e avvistamenti senza tuttavia trovare conferma. L’argomento è tornato nel corso dell’intervista rilasciata dalla conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni, quando le è stato chi c’è oggi nel suo cuore.

Chi però si aspettava un cenno a Briatore, anche solo per smentire, rimarrà deluso perché la D’Urso non alimenta il gossip (né tuttavia lo smentisce), spostando l’attenzione su altro. Questa, infatti, la sua risposta: “Chi c’è nel mio cuore? I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con “Pomeriggio Cinque” facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.

Barbara D’Urso: silenzio su Flavio Briatore ma svela che…

Se dunque preferisce non sbottonarsi sul rapporto con Flavio Briatore, Barbara D’Urso si espone su com’è iniziato per lei il 2023: “Io non capisco quelli che invece coltivano la rabbia, l’invidia. Non è più bello vedere il sole e dire: “Ah, che meraviglia” o gioire semplicemente perché si trova parcheggio?”. Si dice quindi felicissima del suo ritorno a teatro con ‘Taxi a tre piazze’: “A teatro percepisci i respiri della gente: se senti la risata dopo una battuta ti si allarga il cuore, se non la senti ti viene l’ansia… è meraviglioso. – ha spiegato la D’Urso, per poi concludere – Prima non potevo perché ero impegnata alla conduzione anche al sabato e alla domenica. In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile”.

