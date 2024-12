Flavio Briatore ha fatto il colpaccio. Il noto imprenditore ha venduto dopo tanti anni un colosso, il Twiga. Si tratta di un brand che ha fatto in qualche modo la storia del nostro Paese con ben cinque locali in Italia e altrettanti all’estero. In mezzo a questi spunta anche il Billionaire, famosissimo locale di Porto Cervo e frequentato da molte star ogni anno in estate. La domanda sorge spontanea: a chi ha venduto il Twiga? A comprarlo è stato il noto imprenditore Leonardo Del Vecchio, presidente e fondatore di Luxottica.

Il motivo per il quale Flavio Briatore ha venduto il Twiga è relativo al fatto che con il suo impegno per Alpine Formula One Team ha bisogno di dedicarsi quasi totalmente alla Formula Uno, ed è per questo che si augura che Leonardo Maria Del Vecchio insieme al suo team saranno capaci di portare avanti al meglio tutto il suo lavoro con grande professionalità: “Siamo lieti di affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food“, ha spiegato Flavio Briatore, “Sono sicuro che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga“.

Flavio Briatore fa il colpaccio, il rumor sulle cifre incassate dalla vendita del Twiga

Ma ora passiamo alla domanda più croccante: quanto ha incassato Flavio Briatore per l’affare? Brutta notizia, i risultati del guadagno non sono ancora noti, ma si presuppone che l’imprenditore abbia intascato circa 6 milioni di euro mentre il brand LMDV Capital pone tutte le basi per diventare uno dei più importanti brand di lusso italiani. Come sappiamo, Leonardo Maria Del Vecchio si sta facendo strada nel mondo dell’imprenditoria ormai da anni, anche se nell’ultimo periodo ha firmato accordi importanti come quello insieme a Fedez per un brand di bibite.

L’operazione di vendita si è conclusa nel migliore dei modi e a partire da gennaio 2025 si procederà con l’ufficiale acquisizione di tutto il brand che comprende quattro location lussuose: il Twiga Baia Beniamin, il Twiga Forte dei Marmi, il Billionaire di Porto Cervo e il Twiga Montecarlo. Oltretutto è stato annunciato il cambio di titolo per il Billionaire, che dal prossimo anno si chiamerà a sua volta “Twiga”. Secondo le indiscrezioni, nel 2024 il fatturato delle società ha toccato una cifra folle, pari a ben 50 milioni con una proiezione di crescita incredibile.