Barbara D’Urso e il caso Zingaretti/ Video “Surreale. Chiusura Live? In realtà…”

«Una settimana surreale, ma anche abbastanza divertente», così ha aperto Barbara D’Urso la nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Il riferimento è al caos scoppiato dopo il tweet di Nicola Zingaretti per lei, alla luce della notizia dello stop anticipato del suo programma. «Sottolineava e quindi forse mi ringraziava in qualche senso per aver portato la politica vicino alle persone, dicendo che ce n’è bisogno». Così ha mandato in onda un servizio in cui mostra tutte le trasmissioni e i giornali che si sono occupati della notizia, ma anche i meme e l’ironia dei social sulla vicenda, mentre lei divertita assiste. «Io naturalmente ringrazio Nicola Zingaretti e tutti quelli che la pensano come lui», ha aggiunto Barbara D’Urso.

Poi ha rivendicato il fatto di aver avvicinato in tv la politica alla gente. «Io parlo di politica, di violenza sulle donne, di omofobia e di diritti civili, ma lo faccio in maniera popolare, è il mio modo». Questo perché questi temi, ha spiegato la conduttrice, devono entrare nelle case delle persone.

BARBARA D’URSO E LO “STOP” A LIVE

Barbara D’Urso ha poi spiegato cosa c’è dietro quel tweet, ovvero la notizia dello stop anticipato di Non è la D’Urso, che a molti è sembrata una sorta di “bocciatura” legata ai risultati non soddisfacenti in termini di ascolti. «Tutto questo è partito dal fatto che Live va avanti ancora per un mese e poi si fermerà qualche puntata prima per poi riprendere nella nuova stagione», la spiegazione fornita dalla conduttrice. Quindi ha evidenziato il bicchiere mezzo pieno: «Tutto questo ci darà la possibilità di tornare alla vecchia diretta di oltre 4 ore di Domenica Live, dove continueremo a intrattenervi in diretta, come sempre fino all’estate, poi nella nuova stagione ripartiranno tutti i programmi». Quindi, ha ringraziato tutti e ha introdotto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, con cui ha scherzato: «Ci davamo del lei o del tu?». Clicca qui per rivedere l’apertura di Barbara D’Urso.

