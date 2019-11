Barbara D’Urso e il finto flirt col suo architetto/ Rivelazione e scontro in diretta!

Si parla di scoop nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e, per farlo, Barbara D’Urso ospita ben tre paparazzi. Tra questi c’è Alessandro Fiumara, finito al centro del gossip per aver avuto una lite con Gaetano Arena. L’attenzione in studio si sposta però da Gaetano alla D’Urso quando Fiumara fa un’ammissione: ad aver fotografato la conduttrice col suo architetto, facendolo passare per il suo fidanzato in un servizio di qualche tempo fa, è stato proprio lui. “Uno degli autori di quelle foto sono stato io” ammette Fiumara, sottolineando poi la differenza con gli scatti fatti invece a Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Un’ammissione che sorprende la conduttrice che prende subito la palla in balzo per fare allora una precisazione e ammonire il paparazzo.

Barbara D’Urso si scontra con Fiumara: “Il mio architetto è come un fratello!”

Scoperto infatti l’artefice degli scatti col suo architetto, Barbara D’Urso dichiara: “Il mio architetto, che veramente è mio fratello e uno dei miei migliori amici Raffaele, perché le foto tu le hai vendute al giornale, facendo finta che entravamo in casa insieme sapendo benissimo che l’atteggiamento era quello di due amici?” La domanda è chiaramente rivolta a Fiumara, che spiega la sua posizione: “Io faccio delle foto in sequenza poi è il giornale che sceglie quali utilizzare”. Barbara tiene allora a chiudere l’argomento con un’ultima precisazione: “Tu sai il grande rispetto che ho per voi paparazzi. Vi ho mai trattato male? Vi ho mai insultato? Vi ho mai detto parolacce? Ogni volta sorrido e ho grande rispetto da 40 anni? Ok!”

