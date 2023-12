Barbara D’Urso erede di Mara Venier al timone di Domenica In?/ Scoop bomba: “Gli indizi portano tutti a lei”

Barbara D’Urso al timone di Domenica In? L’indiscrezione

Le indiscrezioni sul futuro di Domenica In da anni si ripetono ciclicamente, sebbene al momento Mara Venier rimanga salda al timone del popolare contenitore domenicale di Rai1. La conduttrice, che ha più volte avanzato l’ipotesi di un addio nelle ultime edizioni, alla fine ha sempre accettato di rimanere. La prossima stagione, però, potrebbe davvero essere l’ultima per lei, ed è dunque partita la caccia ad un possibile sostituto. L’ultimo nome avanzato è davvero eclatante ed è quello di Barbara D’Urso.

Mara Venier piange a Domenica In/ "Giulia Cecchettin? Quella è casa mia, sento vicina questa storia"

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, dopo l’addio a Mediaset, potrebbe ora passare in Rai e debuttare al timone di Domenica In. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Nuovo Tv, che dedica la copertina del nuovo numero alle due colleghe e amiche. “C’è Domenica In nel futuro di Barbara d’Urso“, si legge. E, in aggiunta: “Con la benedizione dell’amica Mara Venier“.

Domenica In, chi al posto di Mara Venier il prossimo anno?/ I rumor: “Simona Ventura insidiata da…”

Riccardo Signoretti: “Gli indizi portano tutti a Barbara D’Urso“

Barbara D’Urso sarà dunque l’erede di Mara Venier al timone di Domenica In? Un’indiscrezione circolante già negli scorsi mesi ma alla fine sempre rimasta tale. L’ipotesi, però, potrebbe seriamente diventare realtà. Il direttore di Nuovo Tv Riccardo Signoretti, nel suo editoriale, ha scritto: “I manager di Viale Mazzini hanno anche altri progetti da definire. Il futuro di Domenica in, per esempio. Perché la Venier ormai pare irremovibile: «È la mia ultima stagione», ha detto. Quindi è partita la caccia all’erede della conduttrice“.

Mara Venier come sta "Ho Covid bello forte, maledetto"/ "Spero di tornare presto a Domenica In"

Erede che potrebbe essere proprio Barbara D’Urso, per diversi motivi: “Mara è una donna sentimentale e spera che la sua “creatura” venga affidata a una persona speciale. Una che sappia mettere il cuore in tutto ciò che fa, proprio come lei. Gli indizi portano tutti a Barbara d’Urso. Il suo contratto con Mediaset scade in questi giorni, quindi l’ex volto di Pomeriggio cinque si svincolerebbe in tempo per traslocare in Rai. Presto quindi ne vedremo delle belle. Perché se tutto andasse a buon fine, la D’Urso si troverebbe a sfidare le ex colleghe di Canale 5: Silvia Toffanin e Maria De Filippi“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA