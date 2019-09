Barbara d’Urso, gaffe sui Thegiornalisti/ La replica: “Li chiamerò così, a modo mio”

La gaffe sui Thegiornalisti che ha visto Barbara d’Urso protagonista ha scatenato l’ilarità del web. La conduttrice, a Pomeriggio 5, ha chiamato la band all’inglese “Thegiornalist”, credendo che fosse questa la pronuncia esatta. Non sono mancati video sui social a sottolinearne la gaffe, arrivati sino all’occhio attento della conduttrice che, come sempre, ha replicato con ironia. Barbara ha allora prima condiviso il video con la sua gaffe su Instagram, poi ha menzionato la simpatica questione anche nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Così, nel consueto promo che anticipa i vari dibattiti dell’appuntamento pomeridiano, la d’Urso ha voluto proprio sottolineare il suo errore di pronuncia sulla band “abbandonata” da Tommaso Paradiso.

Barbara d’Urso replica dopo la gaffe

Barbara d’Urso, riprendendo la notizia dalla rottura tra Tommaso Paradiso e la band, ha dichiarato: “Voi del web sapete…Tutti voi sapete molto bene che è diventato virale un video meraviglioso che ho pubblicato anche io su Instagram e che ha avuto milioni di visualizzazioni. Perché i Thegiornalisti, nel d’Urso inglese e nel d’Urso italiano, sono diventati Thegiorlalist… – così ha concluso – Chiaramente non si chiamano così ma io ormai li chiamerò a modo mio”. L’attenzione si è così spostata sulle novità in merito a questo addio, visto che la band ha da oggi un nuovo frontman che, dunque, prende ufficialmente il posto di Tommaso Paradiso che dà il via alla sua carriera da solista.

