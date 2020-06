Barbara D’Urso “Il mio Grande Fratello si farà”/ Malgioglio opinionista, arriva la conferma in diretta a Live

Pubblicità

Il Grande Fratello tornerà alla luce nel segno della continuità. A rivelarlo è stata la fonte più attendibile, Barbara D’Urso, durante la diretta di Live Non è la D’Urso. Nel tentativo di tenere a bada uno scatenato Cristiano Malgioglio, la conduttrice si è lasciata scappare un’indiscrezione roboante. “Barbara tu non mi fai parlare!“, tuonava stizzito il suo ospite. “Non ti faccio parlare perché devi aspettare il nostro Grande Fratello, che si farà, per parlare, perché si farà il nostro Grande Fratello“, rispondeva lei. Quello di Barbara D’Urso suona a tutti gli effetti come un annuncio importante per tutti gli appassionati del programma, che dovrebbero tornare a divertirsi coi concorrenti della casa già nei prossimi mesi. Se il reality dovesse essere affidato a Barbara D’Urso, ecco che cadrebbe l’ipotesi di una doppia conduzione di Alfonso Signorini, peraltro già smentita dallo stesso.

Grande Fratello a Barbara D’Urso, Signorini aveva smentito che…

Nelle scorse settimane, infatti, circolava con insistenza una voce secondo cui Alfonso Signorini avrebbe condotto sia l’edizione VIP del Grande Fratello, sia quella NIP. Era stato lo stesso conduttore a smentire con forza l’indiscrezione, con un post esaustivo ed ironico postato sui social: “Fake news della serie famose due risate”, le sue parole su Instagram.



