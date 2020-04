Barbara D’Urso, inseguimento in elicottero indigna il web/ Lucarelli: “Azioni becere”

Pubblicità

Barbara D’Urso torna al centro delle polemiche. La conduttrice ha attirato nuove critiche e accuse dopo il servizio andato in onda ieri, nel giorno di Pasquetta, a Pomeriggio 5 durante il quale una sua inviata è salita su un elicottero della Guardia di Finanza per controllare se ci fosse qualcuno in strada nonostante i divieti. E qualcuno lo hanno effettivamente beccato, riprendendo e facendo in diretta la cronaca dell’inseguimento. Una spettacolarizzazione che ha indignato il web e non solo, che si è scagliato ancora una volta e con durezza contro la conduttrice, rea di spettacolarizzare queste scene scatenando un panico ingiustificato. “C’è da preoccuparsi sia per la spettacolarizzazione di questi episodi, ma anche per uno spreco di risorse indegno di un paese civile”, ha scritto allora qualcuno, e ancora “Allucinante, è tutto vero: ci stanno educando alla delazione e alla gogna, finirà malissimo”.

Pubblicità

Da Selvaggia Lucarelli a Il Fatto Quotidiano: tutti contro Barbara D’Urso

Ma il web non è l’unico a scagliarsi contro Barbara D’Urso e il servizio mandato in onda a Pomeriggio 5. Anche Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro la conduttrice, tanto da scrivere su Instagram “Propongo un elicottero fisso che sorvoli l’area degli studi di Pomeriggio 5 e insegua ospiti e conduttrici ogni volta che mettono in pericolo la comunità con dichiarazioni, azioni, messaggi beceri“. E non è tutto: il Fatto Quotidiano ha deciso di scrivere alla D’Urso una lettera nella quale si critica appunto quanto visto ieri in diretta, collegato ad altre azioni viste nelle sue trasmissioni che nelle ultime settimane hanno fatto discutere (vedi la preghiera con Salvini). E infatti nel testo si legge: “Una “mossa” che le è costata, cara Barbara: critiche provenienti da ogni direzione. Pare non sia stata ben accolta neppure dall’azienda nella quale lei, si dice, “spadroneggi” da tempo immemore. Quando è troppo è troppo. E chi si sarebbe mai immaginato che “il troppo” doveva ancora arrivare.” La conduttrice replicherà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA