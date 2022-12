Barbara D’Urso: “Riccardo Fogli squalificato al GF Vip? Io sono nel mezzo”/ “È davvero devoto e prega ma…”

Barbara D’Urso commenta la squalifica di Riccardo Fogli al GF Vip a Pomeriggio 5

Si discute della squalifica di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip 2022 nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Alcuni ospiti si dicono basiti di questo provvedimento così della possibilità che Riccardo abbia potuto realmente bestemmiare. Enrica Bonaccorti, anzi, avanza l’ipotesi che il GF possa essersi sbagliato, confondendo le parole del cantante.

Barbara D’Urso, che ha condotto più di un Grande Fratello, tiene però a sottolineare la grande professionalità della produzione, anche nella verifica delle possibili bestemmie. “Io ho condotto per tanti anni il Grande Fratello e so perfettamente la cura che c’è nella ricerca, perché è successo anche a me, e quando accade questo so la serietà degli autori e della produzione.” chiarisce la conduttrice che, tuttavia, spiega che sulla questione è divisa a metà.

Barbara D’Urso: “Riccardo Fogli squalificato? Io sto nel mezzo”

“Io però sono in mezzo, – chiarisce Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio 5, spiegando – perché conosco molto bene Riccardo, che ho anche sentito questa mattina, e conosco un Riccardo che è devoto alla Madonna, prega continuamente la Madonna, se fa una bestemmia si fa il segno della croce e in questo siamo molto vicini perché io sono così, se sento una persona che bestemmia impazzisco!” Così conclude: “Quindi io sono veramente nel mezzo perché conosco Riccardo ma conosco anche la serietà del Grande Fratello”. Una vicenda, quella della squalifica di Fogli, di cui si occuperà anche Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2022 di sabato 17 dicembre.

