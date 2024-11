Ecco perché la relazione tra Viola Valentino e Riccardo Fogli giunse al capolinea

Forse non tutti sanno che Viola Valentino è stata sposata con Riccardo Fogli per un breve periodo della sua vita, in passato. Un rapporto genuino e autentico, che non spiccò il volo come avrebbero voluto. Il loro legame è stato infatti piuttosto tormentato, con più ombre che luci in fin dei conti, anche se oggi Viola e Riccardo sarebbero ancora in buonissimi rapporti. “Con gli uomini sono molto severa e loro stanno alla larga, ma con Riccardo ci vogliamo ancora bene”, ha raccontato in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno su Raiuno.

“Quando vuoi bene, è per sempre: l’amore se ne va, ma il bene rimane. Avevamo solo 19 anni, ma avevo capito che c’era qualcosa che non andava. Gli dissi solo: ‘Lasciamoci’. E non siamo cambiati, ognuno con i suoi difetti. Sono una donna solitaria e preferisco starmene per i fatti miei”, ha detto la cantante.

Poi però nella sua vita è approdato Francesco Mango, il compagno che ha trentaquattro anni meno di lei e con cui al momento si trova divinamente. “Se una donna adulta sta con un ragazzo più giovane è ancora un cataclisma. Per fortuna ci stiamo evolvendo. Io dico che l’amore non ha sesso, colore, religione e non ha età”, ha detto a proposito della chiacchierata relazione con Francesco, l’unico ad averla fatta ricredere nell’amore.

Nel passato di Viola Valentino, infatti, ci sono ben due divorzi, di cui uno proprio con Riccardo Fogli. Ora la cantante guarda alla sua attuale relazione con maggiore fiducia, ma non dimentica il suo passato sentimentale che comunque le ha dato tanto.

