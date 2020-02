Barbara D’Urso, siparietto hot con Can Yaman / “Perché mi mostrate sempre nudo?”

Siparietto hot tra Barbara D’Urso e Can Yaman a Live Non è la D’Urso. La conduttrice mostra un filmato con una serie di scene in cui l’attore compare praticamente nudo. L’ospite se la ride e quando prende parola stuzzica Barbara: “Vedo che avete scelto solo scene in cui sono sempre nudo..”. La D’Urso replica: “Ma Can Yaman esistono delle scene in cui tu sei vestito?”. L’intervista prosegue e Barbara D’Urso, sdraiata vicino al modello, gli fa notare che in studio sarebbero state tantissime le sue ammiratrici se non fosse per l’allarme coronavirus che ha spinto Mediaset ad adottare delle restrizioni. “Lo so, tante sono venute a trovarmi a Roma e a Milano. Le fans mi seguono veramente ovunque”, dice Yaman.. Il siparietto hot viene alimentato dalla battuta di Barbara D’Urso, che gli propone la convivenza. “Devo pensarci”, risponde lui. In chiusura poi Can Yaman invita la D’Urso per un caffè. Barbara, con la sua solita ironia, accetta: “Ti vuoi prendere un caffeuccio con me. Andata! Cioccolatino e caffeuccio con me”. In studio non c’è il pubblico, ma sui social le ammiratrici di Can Yaman si stanno facendo sentire. La conduttrice manda anche un filmato con i saluti più simpatici rivolti a Yaman da parte delle sue “ragazze”.

