Barbara D’Urso, stoccata a Nina Moric / “Non conosce la parola rispetto!”

Barbara D’Urso furibonda con Nina Moric per la sua mancata partecipazione a Live Non è la D’Urso. Il perché non si sia presentata non è ancora del tutto chiaro, ma di certo la conduttrice non l’ha presa bene. Anche a distanza, il clima tra le due non sembra essersi disteso, anzi. Dopo le frecciate non troppo velate della modella croata, Barbara D’Urso ha commentato seccamente: “Il rispetto da parte di Nina Moric non me lo aspetto più, semplicemente perché non ne conosce il significato”. Sui social, intanto, la showgirl ha smentito la lettera che secondi alcuni starebbe scrivendo e indirizzando proprio a Barbara D’Urso. “Bugiarda! Non c’è nessuna lettera!”, ha postato la Moric sul proprio profilo Instagram durante la diretta di Live Non è la D’Urso per mettere a tacere i rumors. Non corrisponderebbe al vero, dunque, l’ipotesi paventata in questi minuti sui social. Conoscendo il caratterino della modella non è da escludere che possa rispondere alla stoccata lanciata da Barbara D’Urso ad inizio puntata. Entrambe, d’altra parte, hanno dimostrato di non avere peli sulla lingua ed è facile pensare che la polemica proseguirà anche nel corso delle prossime ore. Questa sera, peraltro, la D’Urso appare più agguerrita del solito, forse per l’atteggiamento di Nina Moric, che ha disertato la trasmissione.

