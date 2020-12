Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica/ Oltre dieci anni insieme tra privacy e…

Barbara Exignotis è la donna che sta al fianco di Nino Frassica ormai da oltre dieci anni. Lei e il marito sono sposati da oltre due anni e avevano alle spalle una lunga convivenza decennale che non ha scalfito i loro sentimenti, anzi. I due condividono l’amore per il teatro, per la recitazione e anche quello per una vita etica e lontana dagli sprechi. Barbara e Nino si sono sposati nell’estate del 2018 con rito civile in Sicilia alla presenza di pochi intimi e con degli abiti particolari, visti che entrambi si sono presentati all’altare vestiti di nero. I due non hanno avuto dei figli loro ma Barbara Exignotis è già mamma di una ragazza ormai ventenne avuta da una precedente relazione quando ancora era una ragazza anche se su di lei non si sa molto. Proprio come Nino Frassica, anche la moglie è lontano dal faro del gossip e dei pettegolezzi, non ha la patente ed entrambi usano taxi e mezzi pubblici per spostarsi.

Chi è Barbara Exignotis moglie di Nino Frassica?

Ma chi è Barbara Exignotis? Classe 1975 l’attrice è nota anche come Blondie nell’ambiente dell’hard e dei film a luci rosse o, meglio, lo era visto che i suoi film sono tutti datati anni ’90 e la sua ultima pellicola è stata “Bella di Notte” del 2007. E’ stato in quel momento che ha deciso di dedicarsi anima e corpo al suo Nino con il quale ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. La Exignotis ha una figlia nata da una precedente relazione e per amore di Nino si è trasferita a Roma.



