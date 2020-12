Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ La ex Blondie ha conquistato il siciliano..

Sposati ormai da due anni ma dopo una lunga convivenza di dieci anni, Nino Frassica e la seconda moglie Barbara Exignotis sono felici e contenti e si amano alla follia. Questo è quello che si evince dalle poche foto che li ritraggono insieme visto che, nonostante i loro ruoli (nel passato e non solo), i due sono molto restii a mostrarsi di continuo sui social. Nonostante la differenza di età le cose tra Barbara Exignotis e il marito Nino Frassica vanno a meraviglia, oltre sessant’anni lui e poco più di quaranta lei, i due hanno scelto di divere una vita lontana dai riflettori e dai pettegolezzi optano per una vita scena fatta di scelte sane ed etiche. Lei è vegana e i due hanno deciso di dire no all’inquinamento e, nel loro piccolo, hanno rinunciato all’auto e vanno in giro in taxi (i due non hanno la patente sembra).

Barbara Exignotis, chi è la moglie Nino Frassica ex attrice hard?

Anche per il loro matrimonio Barbara Exignotis e Nino Frassica hanno voluto qualcosa di semplice, con pochissimi e intimi invitati e senza anelli per evitare spreco di denaro, almeno secondo l’attrice. Ma chi è Barbara Exignotis? Classe 1975 l’attrice è nota anche come Blondie nell’ambiente dell’hard e dei film a luci rosse o, meglio, lo era visto che i suoi film sono tutti datati anni ’90 e la sua ultima pellicola è stata “Bella di Notte” del 2007. E’ stato in quel momento che ha deciso di dedicarsi anima e corpo al suo Nino con il quale ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. La Exignotis ha una figlia nata da una precedente relazione e per amore di Nino si è trasferita a Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA