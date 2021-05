Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ “Con lei tutto è cambiato”, il suo passato..

Una vita stravolta, è il caso di dirlo. Nino Frassica è sempre più spesso in tv e non solo come attore ma anche come intrattenitori. Nelle scorse settimane è stato ospite di Maria de Filippi nella sua Roma, poco lontano dalla casa che ormai da oltre dieci anni condivide con la donna che gli ha fatto battere di nuovo il cuore, Barbara Exignotis, l’adorata moglie. I due non si vedono spesso in giro e non amano essere immortalati dai fotografi o dagli obiettivi dei loro smartphone per i social, ma quello che è certo è che si amano alla follia e che dopo dieci anni insieme hanno deciso di sposarsi per sigillare il loro rapporto guardando al futuro insieme nonostante le critiche dovute ad alcuni dettagli del loro rapporto e anche sulla loro differenza di età.

Barbara Exignotis e Nino Frassica, un amore ‘polemico’

Quello che tiene insieme Nino Frassica e Barbara Exignotis è un amore che li tiene insieme ormai da anni nonostante ci siano ben 25 anni di differenza e alla fine, dopo dieci anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi proprio tre anni fa con una cerimonia per pochi intimi a Messina in Sicilia, matrimonio in cui i due sposi si sono presentati vestiti di nero. Per Nino Frassica è stato il secondo matrimonio dopo quello con la prima moglie Daniela Conti, mentre per Barbara è il primo ma ha ‘portato con sè’ una figlia di nome Valentina, nata da una precedente relazione. Ma chi è Barbara Exignotis? E’ un’attrice che, dopo una lunga parentesi nel cinema a luci rosse, dagli anni ’90 fino al 2007, si è dedicata al teatro proprio insieme a quello che poi è diventato il marito e che ha conosciuto dietro le quinte di Liubov pret-a-porté.

