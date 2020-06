Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ “Ho rinunciato all’anello di nozze perchè..”

Pubblicità

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica, l’attore e comico ospite della prima puntata di “Top Dieci”, il nuovo programma condotto da Carlo Conti su Raiuno. Il mitico maresciallo Cecchini di Don Matteo è felicemente innamorato e sposato da circa due anni con Barbara, una donna di 43 anni. Nonostante la differenza di età, lui 66 anni, la coppia è sempre più felice ed unita anche dopo la celebrazione delle nozze avvenute con una cerimonia intima e privata. Dopo dieci anni di convivenza, la coppia ha deciso di convolare a nozze: ad annunciarlo è stato proprio Frassica nel salotto di Mara Venier a Domenica In dove disse “non vediamo l’ora di sposarci, anche se di fatto conviviamo da dieci anni e ci sentiamo già marito e moglie”. Per Frassica si tratta del secondo matrimonio, visto che in passato è stato sposato dal 1985 al 1993 a Daniela Conti, ex moglie da cui si è separato con tanto dolore al punto da decidere di restare da solo per quasi venti anni. Per fortuna poi nella sua vita è arrivata Barbara con cui è legato da più di 10 anni.

Pubblicità

Barbara Exignotis e il matrimonio con Nino Frassica

Nino Frassica è stato di parola visto che poco dopo si è sposato con Barbara Exignotis, la compagna con cui convive da circa 10 anni. Anche la donna, durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv, non aveva fatto segreto di essere pronta a sposare l’uomo che ama facendo però delle dovute precisazioni sulla cerimonia di nozze: “vogliamo una cerimonia semplice, cui prenderanno parte gli amici di Nino e mia figlia, che ho avuto da una precedente relazione e ha sedici anni”. E così è stato, visto che la coppia nel 2018 si è sposata con una cerimonia intima a cui hanno partecipato pochissimi amici e colleghi, ma anche senza un oggetto che da sempre è il simbolo dell’amore: l’anello di fidanzamento. Proprio così, Barbara ha rinunciato all’anello precisando: “lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo”. La cerimonia di matrimonio è stata quindi la celebrazione dell’amore di Nino e Barbara che si sono presentati all’altare con un outfit davvero originale: nessun abito bianco per la sposa, ma un abito scuro. Ma le curiosità di questa coppia non finiscono qui, visto che entrambi non hanno la patente. Un problema risolvibile visto che hanno dichiarato: “quelle poche volte in cui abbiamo bisogno di spostarci chiamiamo il taxi.” Il noto attore ha sottolineato: “Lo facciamo con oculatezza e usarlo ogni tanto, conteggi alla mano, ci costa meno di investire il nostro denaro in una automobile di proprietà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA