BARBARA EXIGNOTIS, MOGLIE NINO FRASSICA/ “L’anello di fidanzamento? Spreco di soldi”

Barbara Exignotis, è la moglie di Nino Frassica ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il contenitore televisivo di successo condotto da Mara Venier su Rai1. L’attore e comico italiano sarà in studio per duettare con l’amico Renzo Arbore, ma sicuramente parlerà anche della sua vita privata e del matrimonio celebrato ad agosto 2018 con Barbara. Lui 66 anni e lei 43 anni, Nino e Barbara da dieci anni sono inseparabili. Dopo il primo incontro, i due hanno cominciato a conoscersi e poco dopo hanno deciso di iniziare a convivere. Una convivenza che dopo dieci anni ha spinto entrambi al matrimonio; in passato Frassica è stato sposato dal 1985 al 1993 con Daniela Conti, mentre Barbara ha avuto una lunga relazione da cui è nata una figlia.

Nino Frassica e il matrimonio con Barbara Exignotis

“Non vediamo l’ora di sposarci, di essere marito e moglie, anche se di fatto conviviamo da dieci anni e ci sentiamo già sposati” aveva dichiarato Barbara Exignotis al settimanale DiPiùTv parlando della storia d’amore con Nino Frassica. Un matrimonio che dopo dieci anni è stato celebrato con un rito civile dinanzi a pochissimi amici. “Vogliamo una cerimonia semplice, cui prenderanno parte gli amici di Nino e mia figlia, che ho avuto da una precedente relazione e ha sedici anni” aveva dichiarato l’attrice alla stampa. Previsioni rispettate visto che il matrimonio è stato davvero semplice. Nino e Barbara per l’occasione hanno scelto di presentarsi con un outfit davvero originale; nessun abito bianco per la sposa, ma un total black. Una scelta davvero originale che anche Nino Frassica ha puntato su un completo di colore nero. Un matrimonio celebrato senza alcun anello di fidanzamento; anche questa una scelta davvero insolita, ma non volerlo è stata proprio la sposa che ha detto: “Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo”.

Barbara Exignotis e Nino Frassica si conosciuti proprio grazie al lavoro. Entrambi, infatti, sono due attori di teatro e galeotto è stato uno spettacolo dove hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Barbara, infatti, dopo una breve parentesi nel mondo del cinema a luci rosse si è ritagliata una nuova vita a teatro. Un passato che non ha minimamente infastidito l’attore ed imitatore che ha tantissime cose in comune con la sua donna. Qualche esempio? Entrambi non hanno mai preso la patente e quando hanno bisogno di un auto ricorrono all’utilizzo del taxi. A raccontarlo durante un’intervista è stata proprio la moglie: “Quelle poche volte in cui abbiamo bisogno di spostarci chiamiamo il taxi. Lo facciamo con oculatezza e usarlo ogni tanto, conteggi alla mano, ci costa meno di investire il nostro denaro in una automobile di proprietà”.



