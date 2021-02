Barbara Foria/ “Fidanzato? Con Stefano De Martino farei follie”, ma la verità è che..

Barbara Foria e Stefano De Martino? In passato si è parlato molto di loro come coppia, sfruttando il fatto che entrambi erano parte fondante di Colorado. A Vieni da me la comica ha mostrato, diverso tempo fa, un anello e la battuta è stata piuttosto immediata sul ballerino ex di Belen. I due però non sono mai stati insieme e la stessa Foria ha voluto specificare a Vanity Fair: “Ho vissuto una storia d’amore molto bella e per un attimo mi ero detto che avrei fatto anche un figlio”. Durante Selfie – Le cose cambiano sono passate alla storia per alcuni siparietti che però erano esclusivamente di lavoro anche se per Barbara De Martino rimarrà una persona cara e indelebile.

Barbara Foria, è fidanzata oggi?

Barbara Foria oggi sembra essere single. Splendida donna di 45 anni ha tra le sue grandi doti di essere simpaticissima oltre che intelligente, ricordiamo infatti che ha una laurea in giurisprudenza. Nonostante questo ha deciso di prendere una strada diversa diventando speaker radiofonica e anche protagonista di diverse trasmissioni ironiche. Il suo spirito e la grande armonia nella recitazione le hanno regalato grandi soddisfazioni. Oggi è la protagonista centrale de I Soliti Ignoti in cui dovrà indovinare il personaggio sconosciuto per fare una pesante donazione.



