Barbara Francesca Ovieni, chi è la fidanzata di Moreno Donadoni/ “Ci siamo conosciuti su Instragram poi…”

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, sarà ospite anche Moreno Donadoni che si racconterà a tuttotondo. Il rapper diventato noto nel talent show di Maria De Filippi, è felicemente fidanzato dal 2021 con Barbara Francesca Ovieni. I due sono stati anche paparazzati insieme sul red carpet di Venezia, mentre si sono scambiati un bacio bollente a favore di telecamera. Ma chi è la fidanzata di Moreno Donadoni e per che cosa la conosciamo?

Barbara Francesca Ovieni ha lavorato con il disc-jockey Tommy Vee al programma Talent su Italia1, non è dunque estranea al mondo dello spettacolo. Inoltre, ha anche recitato in due pellicole Fratelli Benvenuti e Operazione Vacanze ed è anche conduttrice a 7Gold, rete televisiva dedicata allo sport e alla politica. La fidanzata di Moreno Donadoni è anche una nota e apprezzatissima modella; ha, infatti, posato per diversi brand famosi tra cui Richmond.

Barbara Francesca Ovieni, fidanzata di Moreno Donadoni: “Sono una donna indipendente”

“Sono una donna intraprendente, indipendente, cerco di cogliere ogni occasione che mi si presenta in modo costruttivo, disordinata ma ordinata, forte ma fragile, sensuale ma dolcissima” aveva dichiarato Barbara Francesca Ovieni in un’intervista rilasciata a Blasting News.

La storia d’amore con il rapper è nata per caso: “Siamo appena tornati a casa a Milano, sono stati giorni di fuoco. Io e Moreno ci siamo conosciuti su Instagram lo scorso aprile. Quest’estate volevo uscire con una canzone estiva, come ho fatto lo scorso anno, ma questa volta desideravo un feat rap” riferiva la fidanzata di Moreno Donadoni a Fan Page. Da quel momento la coppia ha continuato a sentirsi al telefono per ore e ore nel corso dei giorni: “Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile.” I due sono andati successivamente a convivere, ma non è dato capire se siano ancora insieme. La modella e conduttrice, infatti, è molto riservata sui social e non pubblica foto insieme al suo compagno; è difficile, dunque, capire se la coppia sia ancora in piedi.

