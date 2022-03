Barbara Piazza, Edo, Maddalena, moglie figli Andrea Paris/ La gag degli sgabelli

La vita privata di Andrea Paris, la moglie Barbara Piazza e i figli Edo e Maddalena

Andrea Paris è protagonista del programma “Stasera tutto è possibile“. Per quanto riguarda la sua vita privata, il prestigiatore ha una compagna, Barbara Piazza, ed è papà di due figli, Edo e Maddalena. Proprio insieme a sua figlia è stato protagonista di un video del 2016, diventato virale, in cui recitano ‘Il Lonfo’, la poesia in metasemantica di Fosco Maraini. In molti ricorderanno la telefonata tra Andrea Paris e sua moglie dopo la vittorio di “Tu si que vales 2020“. Barbara Piazza felicissima di apprendere quella notizia ha esordito dicendo: “Ma che bello che hai vinto, sono felice! Non me l’aspettavo!” Poi ha continuato: “Senti, quando torni passi da Porta di Roma e mi prendi due sgabelli?”. In effetti, il primo pensiero del mentalista dopo la vittoria è stato proprio quello, come dichiarato durante il programma.

Andrea Paris/ "Il Covid è una tranvata: ho tremato per la paura"

Andrea Paris, chi è?

Mago, prestigiatore, illusionista e mentalista: Andrea Paris, nato a Foligno nel 1980 da una famiglia semplice, è coosciuto al grande pubblico per aver vinto la settima edizione del talent show ‘Tu si que vales’. La sua carriera inizia a 17 anni, quando si esibisce alle feste private nei locali; poi passa al teatro, frequentando corsi specifici. Grazie allo studio e alla dedizione, Andrea Paris vince 20 premi nazionali come miglior attore caratterista e alcuni anche come miglior attore protagonista. Durante tutta la sua carriera, il prestigiatore si è esibito nei più importanti teatri d’Italia ma anche nel mondo. Nel 2019 Andrea Paris ha partecipato a ‘Italia’s got talent’. Dopo una serie di prove, in cui è stato giudicato da Claudio Bisio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano, il mago si è classificato secondo.

LEGGI ANCHE:

ANDREA PARIS, VINCITORE TU SÌ QUE VALES/ "A 12 anni ho visto morire un amico..."Andrea Paris, chi è?/ Il vincitore di Tu si Que Vales in versione "prestigiattore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA