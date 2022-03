Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati” Pechino Express 2022/ Sui social…

Deludono a Pechino Express 2022 Barbascura X e Andrea Boscherini gli “Scienziati”

Barbascura X e Andrea Boscherini, gli Scienziati, sono apparsi sotto tono nel corso della prima puntata di “Pechino Express 2022”. La loro presenza non è si è sentita e la speranza è che possano avere la possibilità di emergere. Finora, Barbascura X e Andrea Moscherini non hanno incontrato il favore del pubblico. Sono una coppia che scoppia e non si parla solo di reazioni chimiche o di Seamus di Harry Potter. A loro modo potrebbero essere anche i nuovi Walter White e Jesse Pinkman, ma per ora ci accontentiamo di scrutare la situazione con l’occhio critico del giudizio. Per il momento Barbascura X e Andrea Boscherini non raggiungono nemmeno la sufficienza. Hanno conquistato il settimo posto in classifica anche se da loro ci si aspetta qualcosa di più. Praticamente, non pervenuti. Parafrasando l’amatissimo Youtuber, lo scopo di Barbascura sarà quello di fare Pechino Express “MALE”?.

Sui social in molti hanno sottolineato il fatto che agli Scienziati non venga dato molto spazio rispetto gli altri concorrenti. Le clip a loro dedicate sono ridotte all’osso e questo impedisce di conoscerli meglio. Andrea e Barbascura X (di cui non conosciamo il vero nome) si sono conosciuti proprio per questioni lavorative, circa un anno fa e hanno affrontato insieme diversi viaggi. Speriamo che nelle prossime puntate possa emergere il loro lato più sprint e dinamico. Per ora il pubblico non ha capito chi siano e cosa possano regalare al reality.

Pechino Express 2022, Barbascura X e Andrea Boscherini gli “Scienziati” sono rimasti nell’ombra ma…

Barbascura X e Andrea Boscherini, gli Scienziati, hanno rivelato di voler vivere al massimo questa esperienza. I due non si sono posti l’obiettivo di vincere. In un’intervista a Focus Junior, andrea Boscherini ha rivelato: “In realtà sono andato allo sbaraglio ho voluto farmi sorprendere da tutto senza avere aspettative. Quello che volevo era buttarmi dentro l’avventura e vivere al massimo l’esperienza”. Barbascura X ha aggiunto: “Non sapevamo che cosa ci saremmo dovuti aspettare ma lo abbiamo scoperto lì, è stato parte del divertimento”. Barbascura X e Andrea Boscherini hanno ammesso di avere incontrato delle difficoltà.

Gli Scienziati hanno infatti spiegato: “La cosa più complicata è stato comprendere come funzionasse il gioco però quando abbiamo capito il meccanismo è andata bene. La cosa più difficile è stata fare le scale e persuadere le persone a darci un passaggio in auto, chiedere di dormire e mangiare. La cosa più bella è stata quando abbiamo trovato i nostri primi alloggi, l’emozione di essere riusciti a farlo”. Andrea ha trovato difficoltà in particolare nel farsi capire dalle persone del posto: “Per me la cosa più difficile è stata la comunicazione perché si dà per scontato che le persone sappiano l’inglese. Lì ci siamo resi conto che meglio parlavi inglese e meno ti capivano, allora abbiamo iniziato a parlare un inglese scorretto e… ha funzionato! La cosa più bella è stata vivere l’esperienza insieme”.











