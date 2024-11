Il cuore di Ignazio Boschetto de Il Volo batte ormai da quasi due anni per Michelle Bertolini. Il cantante e la modella venezuelana sono diventati marito e moglie la scorsa estate, in una cerimonia a cui hanno partecipato gli amici più intimi della coppia e ovviamente i colleghi de Il Volo. “Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto”, la bellissima dedica che la modella italo-venezuelana aveva scritto per il compagno, quando annunciarono al pubblico e ai fan la data del matrimonio.

“Noi siamo ragazzi che abbiamo vissuto tanto, abbiamo girato il mondo, penso che quando trovi la persona giusta la riconosci immediatamente e allora che senso ha aspettare a quel punto? Io non vedo l’ora di sposarmi” aveva detto il cantante in una intervista, spiegando perché avesse deciso insieme a Michelle di bruciare le tappe e coronare il grande sogno.

Tutto su Michelle Bertolini, chi è la moglie di Ignazio Boschetto: modella pluripremiata e…

Ma chi è e cosa sappiamo sulla dolce metà di Ignazio Boschetto? La loro storia d’amore, pur essendosi già sposati, non è iniziata moltissimo tempo fa. Pare infatti che la frequentazione tra il tenore e la modella risalga a meno di due anni fa. Di sicuro la passione ha fatto subito da padrona nel loro rapporto, così come si evince dalle parole dell’artista, felice come non mai di aver trovato la persona giusta.

Di Michelle Bertolini sappiamo che stata eletta Miss Venezuela International nel 2013, ma lavorativamente parlando non calca solo passerelle. Michelle, infatti, è anche titolare di un ristorante e di una cantina di vino. Non è chiaro come Ignazio e Michelle si siano incontrati, ma quel che è certo è che tra i due sia scoccata fin dall’inizio una grandissima intesa.