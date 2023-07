Barbie è lesbica nel nuovo film?/ Margot Robbie risponde al gossip e svela la verità

Barbie, esplode il gossip alla vigilia dell’uscita del film

L’attesa sta per terminare. Da giovedì 20 luglio, sbarca al cinema Barbie, il film dedicato alla bambola più famosa del mondo e con la quale milioni di bambine hanno giocato e continuano a giocare. Barbie, nel corso degli anni, si è evoluta accogliendo i vari cambiamenti sociali. Sono tantissime le versioni di Barbie in vendita: da quella classica a quelle più moderne che rispecchiano la società attuale. Nel film, Barbie è interpretata da Margot Robbie mentre Ken da Ryan Gosling.

Intorno alla pellicola, nelle ultime ore, si è diffuso un rumor secondo il quale Barbie potrebbe essere innamorata di un’impiegata della Mattel interpretata dall’attrice America Ferrara. A commentare il gossip è stata così la stessa Margot Robbie.

Margot Robbie e il gossip su Barbie lesbica

Barbie, all’interno del film, non è lesbica. A riferirlo è la stessa Margot Robbie che ha parlato della pellicola a Time svelando anche di aver lottato per includere una scena che il capo della Mattel avrebbe voluto eliminare. Sull’orientamento sessuale di Barbie, l’attrice non è entrata nel merito, ma parlando del cast, ha detto: “Tutti i protagonisti sono bambole in realtà e quindi non hanno orientamenti s3ssuali perché non hanno organi riproduttivi”.

Poi ha aggiunto, come riporta Biccy: “Volevamo che Barbieland fosse incredibilmente inclusiva. E volevamo che in questo film sembrasse che tutti fossero i benvenuti. Quindi, era così importante che, in un certo senso, ogni persona che stava arrivando a bordo della festa potesse rappresentare qualcun altro che potrebbe guardare questo film”.

