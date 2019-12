Barbie Napoletana, chi è?/ La “bambola” in carne ed ossa a Live Non è la d’Urso

Barbara D’Urso torna a parlare di chirurgia plastica “estrema” nella nuova puntata di Live non è la D’Urso e lo fa con nuovi protagonisti. Tra questi c’è la misteriosa Barbie Napoletana, un volto ancora sconosciuto al mondo dello spettacolo, che la conduttrice presenterà in esclusiva nel suo show in prima serata. Nessuno infatti la conosce, e spulciando sul web è impossibile trovare notizie sul suo conto. Eppure è certo che il suo aspetto fisico farà discutere dopo la sua ospitata a Canale 5. D’altronde non è la prima volta che Barbara D’Urso rende noti al pubblico italiano volti che hanno fatto della chirurgia estetica la propria vita. Basti pensare al Ken Umano Rodrigo Alves e, ancora, a quello italiano Angelo Sanzio, le cui operazioni sono diventate oggetto di grosse polemiche proprio nei salotti della D’Urso. Un destino, questo, che potrebbe accomunare anche la Barbie Napoletana a partire da questa sera. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è la Barbie Napoletana?

Tra gli ospiti di Live Non è la d’Urso anche una misteriosa Barbie napoletana. Barbara d’Urso lo ha annunciato, facendo intendere che la parte finale del suo show, sarà nuovamente dedicata alla chirurgia estetica ed i fenomeni estremi di questo tipo. Ultimamente la nostra ruspante Carmelita è stata attaccata da più parti. Tra coloro che hanno espresso il proprio parere, anche Maurizio Costanzo che qualche tempo fa sulle colonne di Nuovo l’aveva anche difesa. “Le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi – aveva scritto nella sua rubrica -. Quindi potrà risultare simpatica o antipatica, poco importa ed è un giudizio a discrezione del pubblico, ma è fuori dubbio che la conduttrice partenopea sia un’esperta nel suo settore e che sappia benissimo scovare storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi, nella guerra degli ascolti, qualche colpo basso c’è sempre”.

La Barbie Napoletana a Live Non è la d’Urso

In questi giorni invece, il marito di Maria De Filippi sembra aver cambiato idea. Sempre nella sua rubrica, ha affermato: “Ho sentito Barbara d’Urso annunciare in televisione che in una prossima puntata del suo programma – ha spiegato -, sarebbe stato ospite un giovanotto di ventidue anni, desideroso di fare l’amore con Lory Del Santo o con Carmen Di Pietro, e quest’ultima ha accettato. Mi è venuto un senso di smarrimento e anche di malinconia – ha aggiunto -. Non bastava Sgarbi che duellava contro Vladimir Luxuria, adesso abbiamo anche il giovane «in calore» che propone le sue preferenze. È televisione? Nutro ogni giorno sempre più dubbi”. Staremo a vedere cosa ne penserà questa sera il buon Costanzo, alle prese con la chirurgia estrema e questa misteriosa Barbie Napoletana che ha annunciato senza aggiunge nessun particolare indizio della questione.



