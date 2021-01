Bari, bimbo 9 anni impiccato/ Tragedia nel Salento, tra le ipotesi il suicidio

Tragedia nel Salento dove un bimbo è stato ritrovato impiccato. Aveva appena 9 anni ed è morto nella sua casa di San Girolamo a Bari. Ovviamente la notizia ha scosso tutto il paese che non può pensare a un tragico gesto da parte di un bambino così piccolo e che ha erroneamente ipotizzato si potesse trattare di un omicidio premeditato. Ad avvisare le autorità sono stati i genitori che hanno trovato il ragazzino privo di sensi con una corda al collo. Dell’episodio in questione è subito stata avvisata la Procura minorile e ordinaria. La Polizia sta vagliando quelli che potrebbero essere i motivi dell’insano gesto.

Bari, bimbo 9 anni impiccato: è suicidio?

Non sappiamo molto del bimbo di 9 anni trovato impiccato a Bari in casa sua. La Polizia è intervenuta su segnalazione del 118 e dai primi accertamenti non ha escluso la possibilità che si possa esser trattato di un suicidio volontario. Sul posto della tragedia sono arrivate agenti delle volanti, della squadra mobile e anche della polizia scientifica. Al momento non sono state fatte ipotesi anche se non si può negare che il pensiero sia finito alla tanto dolorosa TikTok Challenge che ha portato alla morte di una bimba.



