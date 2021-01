Cintura stretta al collo per sfida su Tik Tok/ Bimba di 10 anni in rianimazione

Una notizia di cronaca giunge direttamente da Palermo, dove una bambina di dieci anni si trova attualmente in condizioni gravissime in ospedale (è ricoverata in rianimazione), dopo avere tentato di superare una sfida su Tik Tok, piattaforma social estremamente in voga tra i più giovani. In cosa consisteva la prova? In un gioco di… soffocamento. Per quanto assurdo possa sembrare, la Blackout challenge (così si chiama la “sfida”) è un tentativo di soffocamento estremo, che consiste nello stringersi una cintura attorno al collo e resistere il più possibile.

Stando a quanto riportato dalle fonti d’informazione siciliane, la piccola avrebbe seguito tutti i passaggi richiesti, prima di restare asfissiata, perdere le forze e i sensi e cadere a terra. Il cuore della ragazzina avrebbe addirittura smesso di battere per alcuni minuti e soltanto le manovre rianimatorie dei sanitari, allertati dai genitori, comprensibilmente sotto choc per l’accaduto, sono riuscite a riattivarlo e a regalarle ancora una speranza di sopravvivenza.

CINTURA ATTORNO AL COLLO, SFIDA ESTREMA SU TIK TOK.

Le condizioni della bambina rimangono tuttora molto critiche e destano preoccupazione. Stando a quanto riportato dal quotidiano “Il Gazzettino”, i medici avrebbero già effettuato un elettroencefalogramma e altri esami, ma i primi risultati non sarebbero incoraggianti. “La direzione sanitaria – si legge nell’articolo – è in contatto con le forze dell’ordine e con la magistratura, che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire i contorni della vicenda”. Su quest’ultima sono già in corso le indagini della polizia, che avrebbe sequestrato il cellulare della bambina, anche probabilmente per capire se abbia deciso di suo libero arbitrio di aderire a questa “challenge” su Tik Tok o se sia stata costretta in qualche modo da qualcuno. Una sfida, rammentiamo, che obbliga i concorrenti a prendere una cintura, mettersela attorno al collo e iniziare a stringerla in maniera sempre più pressante, resistendo il più possibile anche in mancanza di fiato. Un “gioco” (se tale può essere definito) che potrebbe costare la vita a una bimba di soli dieci anni.



