Bari, rimorchiatore affondato al largo/ 2 morti, vari dispersi: comandante su zattera

TRAGEDIA AL LARGO DI BARI: AFFONDATO UN RIMORCHIATORE

Quando ancora le notizie sono frammentarie, è già chiaro che purtroppo al largo di Bari è andata in scena una tragedia immane: un rimorchiatore, partito da Ancona e diretto forse in Albania, è affondato al largo del porto pugliese. Vi sarebbero già 2 morti e 5 marinai (almeno) sarebbero dispersi.

Secondo le prime notizie riportate dai media locali “BariLive” e “BariToday”, la nave rimorchiatore è affondato a circa 52 miglia da Bari, quando forse si trovava già in acque croate. I motivi sono al momento sconosciuti, con le ricerche ancora in corso della Capitaneria di Porto di Bari e Ancona, coordinate dalla pm barese Luisiana Di Vittorio: secondo quanto riportato alla Guardia Costiera, le motovedette delle squadre di ricerca hanno fatto molta fatica ad avvicinarsi al luogo dell’affondamento in quanto il vento in quel lembo di mare è oggi molto forte.

RIMORCHIATORE AFFONDATO A BARI: COSA SAPPIAMO FINORA

Secondo quanto rivelato da una fonte di “BariLive”, il comandante del rimorchiatore – un 63enne siciliano – sarebbe stato ritrovato vivo su una zattera di salvataggio: è stato soccorso e condotto immediatamente al Policlinico di Bari per accertamenti.

Non si sa purtroppo molto d’altro su cosa possa essere successo al largo delle coste pugliese né il nome della nave e dei suoi occupanti. Stando alle prime indicazioni date alle agenzie, il rimorchiatore italiano partito da Ancona sarebbe affondato già in piena notte ma solo stamane sono giunti i primi allarmi alla Guardia Costiera e alla Capitaneria di Porto. Quando è arrivata la segnalazione alla Capitaneria, subito è stata dirottata sul posto una nave per i soccorsi.

