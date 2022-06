Baricitinib, nuovo farmaco contro alopecia/ FDA: capelli ricrescono dell’80%

È il baricitinib il nuovo farmaco orale contro l’alopecia areata grave: la Food and Drug Administration americana ne ha approvato l’impiego a inizio settimana, offrendo così l’opportunità a chi è colpito da questa malattia autoimmune – che provoca la caduta a chiazze di capelli e altri peli del corpo – di contrastarla. Il baricitinib era stato sviluppato contro l’artrite reumatoide dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, ma ha mostrato di possedere potenzialità anche quando viene impiegato nel trattamento dell’alopecia areata.

Covid, nuovo test del sangue misura l'immunità in 24 ore/ “Analizza i linfociti T”

“L’accesso a opzioni di trattamento sicure ed efficaci è fondamentale per il numero significativo di americani affetti da alopecia grave”, ha commentato Kendall Marcus, funzionario della FDA, aggiungendo: “L’approvazione di oggi contribuirà a soddisfare una significativa esigenza insoddisfatta per i pazienti con grave alopecia areata”. Trattasi, nel dettaglio, di una patologia per effetto della quale il corpo attacca i propri follicoli piliferi, causando la caduta dei capelli e di altri peli del corpo, spesso a ciuffi.

Eutanasia, ‘Mario’ è morto/ Federico Carboni primo caso suicidio assistito in Italia

ALOPECIA, CON IL FARMACO BARICITINIB RICRESCITA DELL’80%

La FDA ha reso noto che baricitinib, il cui nome commerciale è Olumiant, “appartiene a una classe di farmaci chiamati inibitori delle Janus chinasi, o JAK-inibitori, e agisce interferendo con il percorso cellulare che porta all’infiammazione”.

La sua approvazione si è basata sui risultati di due studi clinici randomizzati e controllati che hanno coinvolto un totale di 1.200 adulti con forme gravi di alopecia areata, suddivisi in tre gruppi: un gruppo placebo, un gruppo che ha ricevuto una dose di due milligrammi ogni giorno e un ulteriore gruppo a cui è stata somministrata una dose di quattro milligrammi ogni giorno. Come riporta Sky Tg24, “dopo 36 settimane, a quasi il 40% delle persone del gruppo che ha assunto la dose più alta sono ricresciuti dell’80% i capelli, rispetto a circa il 23% del gruppo a dose inferiore e al 5% del gruppo placebo. Circa il 45% delle persone nel gruppo a dose più alta ha notato anche una significativa ricrescita di sopracciglia e ciglia”.

"Omicron 5 problema serio per l'Italia"/ Guido Rasi: "Virus circola rapidamente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA