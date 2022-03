Barù attacca agli autori e disegna un cazz* sul pallocino/ Caos al Gf Vip

Grande fratello vip 6, Barù Gaetani tacciato di atto volgare: è “scontro”, in vista della finale

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto Barù Gaetani è protagonista di una querelle intestina che incombe sul gioco della Casa, per due momenti televisivi che lo vedono contrapporsi agli autori del format , con annesso rimprovero della regia ai suoi danni, volto a stigmatizzare un gesto ritenuto osceno per la visione dell’occhio pubblico.

Quando ormai mancano poche ore alla puntata finale del reality -di questo lunedì di metà marzo 2022, che decreterà il vincitore del cospicuo montepremi del valore di 100mila euro- lo chef sfodera il suo inconfondibile lato ribelle e a tratti fuori dalle righe, nel mezzo dell’aria di festa che si respira alla vigilia del “gran final” della convivenza forzata nella Casa. L’acredine tra Barù e gli autori tv esplode quando, in un primo momento, in presenza dei commensali vip -a tavola- Barù taccia la regia del format di condizionare in un certo senso i concorrenti, al mero fine di visibilità e per accaparrarsi record in termini di ascolti tv. Un’accusa che Delia Duran (prima finalista) spegne sul nascere, evidenziando l’importanza del ruolo degli autori, finalizzato a sua avviso alla crescita personale dei gieffini, che aiuterebbe quindi a “guardarsi dentro, a migliorarsi e a riscoprirsi”. E a farle eco, in replica dissidente allo chef, è poi la regia Mediaset, che di colpo spegne il tappeto festivo delle canzoni in sottofondo musicale. Ma i momenti “no” tra Barù e la regia non sono finiti.

La produzione Mediaset chiede ai concorrenti di lasciar andare in volo, verso il cielo della Casa del Grande fratello vip 6, dei palloncini corredati da dediche da realizzarsi a piacere. E mentre il resto dei concorrenti lascia volare via messaggi romantici e top-secret, lo chef torna a distinguersi con un disegno particolare -che sembra voler essere il prosieguo della ” protesta” avviata contro la regia- e finisce per indignare l’occhio pubblico, in primis gli autori tv facenti capo alla produzione Mediaset del gioco. Tanto da sortire -a effetto boomerang– un rimprovero ai suoi danni, in diretta nazionale. Insomma, sembra non scorra buon sangue tra lo chef e la produzione Mediaset.

E una domanda generale, quindi, sorge spontanea, negli appassionati telespettatori del gioco dei vipponi: cosa rischia Barù, in vista della finale del Grande fratello vip 6?

Barù rimproverato dagli autori tv, al Gf vip 6: l’opinione dell’occhio pubblico si spacca

Nel dettaglio, sul palloncino bianco messo a sua disposizione dalla produzione Mediaset per il nuovo gioco nel gioco volto all’intrattenimento del pubblico di casa Mediaset, Barù Gaetani disegna l’organo sessuale maschile. Un gesto per cui pronto è l’intervento della regia del Grande fratello vip, al grido di “Barù!”, tra le risate fragorose e maliziose delle inquiline della Casa vip, Delia Duran, Lulù Sélassié e la sorella Jessica Sélassié.

Il rimprovero non passa di certo inascoltato, tant’è che su Instagram è ora virale il video che lo immortala in alcune immagini esclusive, che fa incetta di interazioni social nel web. “Sei forte Baru, sei divertente sei rimasto solo tu il Migliore… forza Baru”, si legge tra i commenti di supporto per lo chef, finito nel mirino del web, in quanto tacciato di “disegno sconcio”. “Un Gf che fa schifo fino alla finale”, commenta poi un utente critico.

